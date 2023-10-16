Співала російською: Лобода виступила на одній сцені з росіянами на приватному заході в Дубаї

Світлана Лобода виступила на приватному заході в Дубаї. Всі пісні вона виконувала російською мовою, окрім того, не гребувала з'явитися на тій самій сцені, де виступали й росіяни.

Про виступ Світлани Лободи на одній сцені з російськими артистами повідомила пропагандистка Олена Жигалова. Артистка, яка позиціює себе як українка, виступила на дні народженні жінки на ім'я Христина в одному з готелів Дубаю.

До слова Їх можна було б пробачити, – Саша Чемеров висловив своє ставлення до Лободи та Брежнєвої

Світлана Лобода виступила на одній сцені з росіянами

Артистка виконувала тільки свої російськомовні пісні, судячи з трек-листа, фото якого з'явилося в мережі. На сцені також з'явилися росіяни: Олександр Бєлов був ведучим, російський ілюзіоніст розважав присутніх, а серед співаків був артист Араш.



Трек-лист / Фото з соцмереж

Видання "МУЗВАР" взяло коментар у команди Світлани Лободи. За словами співачки, вона справді виступала на заході в Дубаї та співала там російською мовою. Замовницею була громадянка Казахстану, яка начебто не підтримує війну.

Кожне замовлення, що надходить до артиста, ретельно перевіряється менеджментом на відповідність його позиції, що була заявлена раніше. Склад кожної програми формується на основі улюблених пісень замовника. Артист виконує свої треки в оригіналі, незалежно від публічного чи приватного характеру заходу, ця позиція також залишається незмінною,

– відповіли у команді артистки.

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