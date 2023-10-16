О выступлении Светланы Лободы на одной сцене с российскими артистами сообщила пропагандистка Елена Жигалова. Артистка, позиционирующая себя как украинка, выступила на дне рождения женщины по имени Кристина в одной из гостиниц Дубая.

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Светлана Лобода выступила на одной сцене с россиянами

Артистка исполняла только свои русскоязычные песни, судя по трек-листу, фото которого появилось в сети. На сцене также появились русские: Александр Белов был ведущим, русский иллюзионист развлекал собравшихся, а среди певцов был артист Араш.



Трек-лист / Фото из соцсетей

Издание "МУЗВАР" взяло комментарий у команды Светланы Лободы. По словам певицы, она действительно выступала на мероприятии в Дубае и пела там на русском языке. Заказчицей была гражданка Казахстана, которая вроде бы не поддерживает войну.

Каждый заказ, поступающий к артисту, тщательно проверяется менеджментом на соответствие ранее заявленной позиции. Состав каждого приложения формируется на основе любимых песен заказчика. Артист исполняет свои треки в оригинале, независимо от публичного или частного характера мероприятия, эта позиция также остается неизменной,

– ответили в команде артистки.

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