Він ніколи не був у Росії, – Лобода розповіла про чоловіка й зізналася, на що бере в нього гроші

Світлана Лобода не любить говорити про особисте життя, тож ніхто не знає, з ким насправді вона зустрічається. Однак співачка запевняє, що її коханий не пов'язаний з Росією й ніколи там не був. Він нібито "великий патріот України".

В інтерв'ю Раміні Есхакзай Світлана Лобода розповіла не лише про дзвінки від російської влади, а й відповіла на чутки, що її бойфренд представник кавказьких народів, який значно старший і ненавидить Росію.

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Чоловік Лободи – "великий патріот України"

Ексгастролерка не прокоментувала національність і вік коханого, а от з приводу ставлення до країни-агресора обмовилася. За її словами, той "ніколи не був у Росії, завжди жив у Європі".

Мій чоловік – великий патріот України. Завжди ним був і залишається сьогодні. Він дуже багато робить хороших справ для України. Він гарна людина, не знаю, що він ненавидить, але, мабуть, так, сьогодні як і всі ми він ненавидить режим, який прийшов на цю землю, який розбомблює наші сім'ї, наше життя, який знищив дуже багато всього, що ми будували,

– висловилася Світлана Лобода.

Світлана Лобода під час інтерв'ю / Скриншот з відео

Скільки грошей у коханого Лободи

Світлана Лобода зізналася, що виїжджаючи з Москви на початку війни, розуміла, що почнуться "важкі часи" й доведеться економити. Раміна нагадала їй про "досить заможного" чоловіка, з яким та могла б не працювати.

Не такий він вже й багатий сьогодні. Сьогодні він втратив так багато всього, що його багатим не назвеш,

– з усмішкою сказала співачка.

У них нібито є чіткий розподіл, на що вона може попросити як жінка. Це все, що не стосується кар'єри: "На свою кар'єру я повинна сама заробляти і вкладати у свій бізнес. Тому що це правильно. Це правило, щоб я розуміла, скільки заробила, а скільки витратила. На мої сімейні витрати (може дати гроші, – 24 канал), якийсь подарунок може зробити чи на відпочинок дати".

Лобода вважає цей підхід правильним, бо розтринькала б усі гроші коханого. Вона називає себе транжирою та зізнається, що тому й не має нерухомості ні в Москві, ні в Європі.

"Усім здається, що я заробляла дуже багато грошей у Росії. Я хочу сказати, що все, що я заробляла, вкладала у себе, у свої великі концерти, тому що в мене ніколи не було спонсорства. Усі тури я робила за свої гроші – декорації, світло. Це коштувало багато", – зауважила артистка.