Артистка Світлана Лобода, яка нещодавно приїхала до України, на початок повномасштабного вторгнення перебувала в Росії. Вона спішила виїхати з країни, бо отримувала дзвінки від влади.

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Лобода пригадала, як спішила виїхати з Росії

Виконавиця отримувала меседжі від російського режиму із закликами підтримати війну та отримати це "подяку" та чималі привілеї. За її словами, Росія "гарно платить" тим, хто обирає їхній бік.

Чому я намагалася швидко виїхати. Тому що надходило багато дзвінків про те, що ми повинні розуміти, ми повинні обрати "правильну" позицію, що я повинна бути розумною, що я артистка, яка має тут все. Надалі, якщо я залишаюся тут і підтримую режим, то я буду мати ще більше і мені не потрібно буде ні про що турбуватися, ні мені, ні моїм дітям,

– розповіла Лобода.

Артистка вважає, що мала певну цінність для Росії, адже працювала на російську аудиторію довгий час. Та поради залишатися й обрати "сторону зла" вона отримувала навіть від друзів.

"У мене була гігантська аудиторія. Вони хотіли співпрацювати, я розумію чому. У мене 15 мільйонів підписників в Instagram, з них, напевно 60 – 70% це росіяни. Були люди, мої знайомі, товариші, які мені телефонували там і казали, що: "Не роби дурниць, ти повинна бути розумною. Це твоє життя, твої діти. Ти зможеш їх забезпечити на все життя"".

Інтерв'ю зі Світланою Лободою: дивіться відео онлайн