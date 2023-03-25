В интервью Рамине Эсхакзай Светлана Лобода рассказала не только о звонках от российских властей, но и ответила на слухи, что ее бойфренд — представитель кавказских народов, который значительно старше и ненавидит Россию.

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Муж Лободы – "большой патриот Украины"

Экс-гастролерша не прокомментировала национальность и возраст любимого, а вот по поводу отношения к стране-агрессора оговорилась. По ее словам, тот "никогда не был в России, всегда жил в Европе".

Мой муж – великий патриот Украины. Всегда им был и остается сегодня. Он очень много делает хороших дел для Украины. Он хороший человек, не знаю, что он ненавидит, но, пожалуй, да, сегодня как и все мы он ненавидит режим, пришедший на эту землю, разбомбляющий наши семьи, нашу жизнь, который уничтожил очень много всего, что мы строили,

– высказалась Светлана Лобода.

Светлана Лобода во время интервью / Скриншот с видео

Сколько денег у любимого Лободы

Светлана Лобода призналась, что уезжая из Москвы в начале войны, понимала, что начнутся "трудные времена" и придется экономить. Рамина напомнила ей о "достаточно состоятельном" муже, с которым та могла бы не работать.

Не так уж он богат сегодня. Сегодня он потерял так много всего, что его богатым не назовешь,

– с улыбкой сказала певица.

У них якобы есть четкое распределение, на что она может попросить как женщина. Это все, что не касается карьеры: "На свою карьеру я должна сама зарабатывать и вкладывать в свой бизнес. Потому что это правильно. Это правило, чтобы я понимала, сколько заработала, а сколько потратила. На мои семейные расходы (может дать деньги, – 24 канал), какой-то подарок может сделать или на отдых дать".

Лобода считает этот подход правильным, потому что растратила бы все деньги любимого. Она называет себя транжирой и признается, что потому не имеет недвижимости ни в Москве, ни в Европе.

"Всем кажется, что я зарабатывала очень много денег в России. Я хочу сказать, что все, что я зарабатывала, вкладывала в себя, в свои большие концерты, потому что у меня никогда не было спонсорства. Все туры я делала за свои деньги – декорации, свет. Это стоило много", – отметила артистка.