У столиці Світлана Лобода ходить у гості до кума Анатолія Анатоліча та гуляє Андріївським узвозом. Однак воєнні реалії відчула навіть у відносно безпечному Києві.

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Світлана Лобода пригрозила Росії після того, як просиділа в укритті

Сьогодні була ще одна тривожна ніч. Не спала і спускалася в укриття до раннього ранку,

– розповіла співачка в інстаграм-профілі.

Світлана Лобода біля Андріївської церкви в Києві / Фото з інстаграму

Світлана Лобода поспівчувала постраждалим внаслідок атаки дронами-камікадзе по Ржищеву та ракетного терору в Запоріжжі: "Я приношу свої співчуття постраждалим та сім'ям загиблих внаслідок нічного прильоту по гуртожитку у Ржищеві, де жили мирні люди. Але ще масштабніша трагедія сталася в обід. Російськими ракетами обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого одна з ворожих ракет потрапила до звичайного житлового будинку. Кількість жертв збільшується з кожною годиною".

На тлі останніх новин колишня гастролерка нагадала росіянам, що за всі їхні злочини буде відплата.

Ця війна приносить стільки горя. Стільки болю. Усі причетні обов'язково будуть покарані,

– гучно написала Світлана Лобода.