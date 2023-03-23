У столиці Світлана Лобода ходить у гості до кума Анатолія Анатоліча та гуляє Андріївським узвозом. Однак воєнні реалії відчула навіть у відносно безпечному Києві.
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Світлана Лобода пригрозила Росії після того, як просиділа в укритті
Сьогодні була ще одна тривожна ніч. Не спала і спускалася в укриття до раннього ранку,
– розповіла співачка в інстаграм-профілі.
Світлана Лобода біля Андріївської церкви в Києві / Фото з інстаграму
Світлана Лобода поспівчувала постраждалим внаслідок атаки дронами-камікадзе по Ржищеву та ракетного терору в Запоріжжі: "Я приношу свої співчуття постраждалим та сім'ям загиблих внаслідок нічного прильоту по гуртожитку у Ржищеві, де жили мирні люди. Але ще масштабніша трагедія сталася в обід. Російськими ракетами обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого одна з ворожих ракет потрапила до звичайного житлового будинку. Кількість жертв збільшується з кожною годиною".
На тлі останніх новин колишня гастролерка нагадала росіянам, що за всі їхні злочини буде відплата.
Ця війна приносить стільки горя. Стільки болю. Усі причетні обов'язково будуть покарані,
– гучно написала Світлана Лобода.
- Нагадаємо, наразі відомо про 9 загиблих у Ржищеві, серед яких 17-річний ліцеїст, тоді як у Запоріжжі одна людина померла в лікарні, ще 22 осіб госпіталізовані. Серед них 4 у важкому стані.