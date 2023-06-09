Про це він сказав на шоу Жені Яновича. Коля Сєрга вважає, що Світлані Лободі треба дати можливість виступити для ЗСУ на передовій.

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Як Коля Сєрга хоче "перевиховати" Лободу

Артист заявив, що він разом з колегами з "Культурного десанту" займається морально-психологічним забезпеченням військових на передовій. За його словами, дуже мало українських артистів погоджують їхати з виступом на на фронт.

На думку Сєрги, якби Лобода поїхала на передову і виступила перед нашими воїнами, то ставлення б до неї змінилося.

Ми зацікавлені в тому, щоб якомога більше артистів поїхало туди, бо це дуже велика відповідальність. Вони йдуть туди, виховуються, повертаються. Це вже інші культурні діячі з іншим поглядом. Повертаючись до Лободи та інших… Таким артистам потрібно починати не з нуля, а з мінусу і пройти через пекло,

– заявив Коля.

Артист вважає, що якщо Світлана Лобода приїде, подивиться в очі хлопцям, які воюють за країну, і покається, то це буде прикладом для багатьох інших. “Але чи пройде вона – подивимося", – додав Сєрга.

Своєю чергою Женя Янович зазначив, що не впевнений що всі військові зрадіють Лободі: "Я не впевнений, що військові скажутьі: "О, Свєтка, до нас приїхала". Свєтка, ану-ка її на…нуль".

На що Сєрга відповів, що в цей момент буде добре видно реакцію Лободи.

"Буде зрозуміла щирість її помислів. Якщо вона просто хоче відбілити медійну репутацію, то вона дуже швидко здасться. А якщо всередині дійсно щось переключилося, то вона піде на це. Якщо вона піде, то вона пройде через пекло. Але тоді вона вийде відновленою", – припустив Коля.

Дивіться інтерв'ю з Колею Сєргою: відео

Нагадаємо, що Світлана Лобода до повномасштабної війни жила і працювала в Росії. Але з початком повномасштабної війни артистка виїхала з Росії та почала активно допомагати Україні. Втім, далеко не всі українці вірять у її чесні наміри. Зокрема, репер Ярмак розкритикував позицію Лободи.