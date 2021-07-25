Світлана Лобода побувала в гостях Анатолія Анатоліча: бурхлива реакція мережі

Співачка Світлана Лобода, яка тривалий час живе в Росії та розвиває там кар'єру, приїхала в Україну. Тут артистка презентувала нову пісню, а також побувала в гостях у друга та кума, ведучого Анатолія Анатоліча.

Скандальна Світлана Лобода є однією з любительок Росії, проте в час російсько-української війни не соромиться приїжджати в Україну, виступати тут, презентувати пісні. Ба більше, вона активно висвітлює це в соціальних мережах.

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Світлана Лобода в гостях в Анатолія Анатоліча

Артистка, приїхавши в Україну, відвідала кума та друга Анатолія Анатоліча, в якого нещодавно народився син. На особистій сторінці в інстаграмі чоловік опублікував фото, де позував разом із дружиною, двома доньками та гостею.

Усі мило усміхалися та раділи довгоочікуваній зустрічі. Особлива усмішка сяяла на обличчі в Анатолія.

"Я з котиками", – написав ведучий під фото.

Світлана Лобода на своєму акаунті також поширила декілька фото, які зробила вдома в Анатолія Анатоліча. Вона тримала на руках новонародженого Ніла та зазначила, що дуже рада такій зустрічі.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Реакція мережі

Підписники Анатолія Анатоліча під його дописом наголошують, що Світлана не знає чий Крим, а також не висловлює громадянську позицію, продовжує гастролювати та жити на території країни-агресора.