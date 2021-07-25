Скандальная Светлана Лобода является одной из любительниц России, однако во время российско-украинской войны не стесняется приезжать в Украину, выступать здесь, презентовать песни. Более того, она активно освещает это в социальных сетях.

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Светлана Лобода в гостях у Анатолия Анатолича

Артистка, приехав в Украину, посетила кума и друга Анатолия Анатолича, у которого недавно родился сын. На личной странице в инстаграме мужчина опубликовал фото, где позировал вместе с женой, двумя дочерьми и гостьей.

Все мило улыбались и радовались долгожданной встрече. Особая улыбка сияла на лице у Анатолия.

"Я с котиками", – написал ведущий под фото.

Светлана Лобода в своем аккаунте тоже распространила несколько фото, которые сделала дома у Анатолия Анатолича. Она держала на руках новорожденного Нила и отметила, что очень рада такой встрече.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Реакция сети

Подписчики Анатолия Анатолича под его публикацией отмечают, что Светлана не знает, чей Крым, а также не выражает гражданскую позицию, продолжает гастролировать и жить на территории страны-агрессора.