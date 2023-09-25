Артистка оркестру ЗСУ підкорила суддів "Голосу" виконанням пісні Руслани: потужне відео

Вокальне шоу "Голос країни 13" в самому розпалі. В останньому етапі сліпих прослуховувань, де четверо професіоналів обирають собі учасників для наставництва, виступило чимало талановитих виконавців. Так, на сцені вокального шоу заспівала артистка оркестру ЗСУ Світлана Чередниченко.

Вона виконала хіт Руслани – "Знаю я". І своїм співом Світлана захопила не лише зал, а й усіх тренерів, які розвернули крісла ще на початку виступу артистки.

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Світлана Чередниченко вразила тренерів "Голосу" своїм виступом

Дівчина народилася у Києві у родині, яка не мала жодного стосунку до музики. Втім, у юному віці батьки вирішили відправити Світлану до музичної школи, де вона навчалася грати на акордеоні. Саме там їй прищепили любов до української народної музики.

Сьогодні ж дівчина гастролює в складі оркестру ЗСУ та їздить до військових на передову.

Концерти – це завжди великий сплеск енергії, а точніше синергії між військовими та артистами. Ми намагаємося зробити для них атмосферу неповторного і трішки розрядити, щоб вони забули хоч на хвилинку, що відбувається, і просто відпочили,

– розповіла співачка.

Четверо суддів запрошували Світлану до своїх команд, проте вона обрала Юлію Саніну.

"Діамант у моїй команді. Я дуже щаслива, але залишилося у мене тільки одне місце в команді", – сказала тренерка.

Світлана Чередниченко – "Знаю я": дивіться відео онлайн

Хто ще обрав команду Юлії Саніної

Беквокалістка Дар'я Мінєєва пішла в команду до української рок-діви. Після її виступу тренери шоу аплодували стоячи. На сцені вокального шоу вона заспівала трек Майлі Сайрус – Flowers.

16-річний Влад Пелих, який виконав трек BRONIA, української співачки Jerry Heil у дуеті з польським виконавцем Ochman, та своїм виступом розвернув усі чотири червоні крісла, також обрав команду Юлії Саніної.