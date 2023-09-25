Вона виконала хіт Руслани – "Знаю я". І своїм співом Світлана захопила не лише зал, а й усіх тренерів, які розвернули крісла ще на початку виступу артистки.

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Світлана Чередниченко вразила тренерів "Голосу" своїм виступом

Дівчина народилася у Києві у родині, яка не мала жодного стосунку до музики. Втім, у юному віці батьки вирішили відправити Світлану до музичної школи, де вона навчалася грати на акордеоні. Саме там їй прищепили любов до української народної музики.

Сьогодні ж дівчина гастролює в складі оркестру ЗСУ та їздить до військових на передову.

Концерти – це завжди великий сплеск енергії, а точніше синергії між військовими та артистами. Ми намагаємося зробити для них атмосферу неповторного і трішки розрядити, щоб вони забули хоч на хвилинку, що відбувається, і просто відпочили,

– розповіла співачка.

Четверо суддів запрошували Світлану до своїх команд, проте вона обрала Юлію Саніну.

"Діамант у моїй команді. Я дуже щаслива, але залишилося у мене тільки одне місце в команді", – сказала тренерка.

Світлана Чередниченко – "Знаю я": дивіться відео онлайн

Хто ще обрав команду Юлії Саніної

Беквокалістка Дар'я Мінєєва пішла в команду до української рок-діви. Після її виступу тренери шоу аплодували стоячи. На сцені вокального шоу вона заспівала трек Майлі Сайрус – Flowers.

16-річний Влад Пелих, який виконав трек BRONIA, української співачки Jerry Heil у дуеті з польським виконавцем Ochman, та своїм виступом розвернув усі чотири червоні крісла, також обрав команду Юлії Саніної.