Она исполнила хит Русланы – "Знаю я". И своим пением Светлана удивила не только зал, но и всех тренеров, которые развернули свои кресла еще в начале выступления артистки.

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Светлана Чередниченко поразила тренеров "Голоса" своим выступлением

Девушка родилась в Киеве в семье, которая не имеет никакого отношения к музыке. Но в юном возрасте родители решили отправить Светлану в музыкальную школу, где она училась играть на аккордеоне. Там ей привили любовь к украинской народной музыке.

Сегодня девушка гастролирует в составе оркестра ВСУ и ездит к военным на передовую.

Концерты – это всегда большой всплеск энергии, а точнее, синергии между военными и артистами. Мы стараемся сделать для них атмосферу неповторимого и немного разрядить, чтобы они забыли о происходящем хоть минутку и просто отдохнули,

– рассказала певица.

Четверо судей приглашали Светлану в свои команды, однако она выбрала Юлию Санину.

"Бриллиант в моей команде. Я очень счастлива, но осталось у меня только одно место в команде", — сказала тренер.

Светлана Чередниченко – "Знаю я": смотрите видео онлайн

Кто еще выбрал команду Юлии Саниной

Беквокалистка Дарья Минеева пошла в команду к украинской рок-диве. После ее выступления тренеры шоу аплодировали стоя. На сцене вокального шоу она спела трек Майли Сайрус – Flowers.

16-летний Влад Пелих, который исполнил трек BRONIA, украинской певицы Jerry Heil в дуэте с польским исполнителем Ochman и своим выступлением развернул все четыре красных кресла, также выбрал команду Юлии Саниной.