Беквокалістка Дар'я Мінєєва з'явилась на сцені шоу "Голос країни". Вона працювала з багатьма українськими артистами, поки не почалось повномасштабне вторгнення. Тоді Дар'я переїхала до Відня.

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Дар'я Мінєєва підкорила тренерів "Голосу"

Співачка зізналась, що хоче повернутися до того стилю життя, який у неї був раніше. Вона підкреслила, що беквокал – це прекрасний досвід та можливості.

Я хочу згадати, хто я. Через війну я зовсім перестала бути концертуючою артисткою, як це було завжди, все життя – майже 20 років. Я співала на беквокалі у багатьох зірок: Maneken, KADNAY, Віктор Павлік, Злата Огнєвіч, Гайтана, O.Torvald, Оля Полякова. Це офігенний досвід,

– зізналась Дар'я Мінєєва.

"До цього мій концертний графік був таким, що в мене на тиждень, зазвичай, було три-чотири концерти, зараз залишилося тільки викладання. У мене відчуття, що я проживаю ніби лімітовану версію свого життя тому, що я не на сцені".

Дар'я Мінєєва на сцені вокального шоу заспівала трек Майлі Сайрус – Flowers. Її виконання змусило всіх тренерів обернутися та аплодувати стоячи. Вокалістка обрала команду Юлії Саніної.

Це одна з найкращих вокалісток, яких я знаю в Україні. Це педагог, вона співпрацювала, напевно, з усіма артистами шоубізнесу,

– висловилась про Дар'ю Юлія Саніна.

Дар'я Мінєєва – Flowers: дивіться відео онлайн

Чий ще виступ вразив тренерів "Голосу"

У "Голосі країни" також взяв участь український військовий Юрій Городецький. Він є командиром взводу у 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

Юрій Городецький вразив суддів виконанням пісні "Києве мій" Дмитра Гнатюка. Його у свою команду захотіли обрати Надя Дорофєєва та Іван Клименко. Захисник обрав команду Дорофєєвої.