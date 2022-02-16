Світ про тебе дізнається, – Маша Єфросиніна зворушливо привітала доньку з 18-річчям

Українська телеведуча Маша Єфросиніна 16 лютого святкує день народження доньки. Вона привітала Нану у мережі.

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилась в інстаграмі новим дописом. Вона привітала доньку з днем народження.

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Маша Єфросиніна привітала доньку

Сьогодні, 16 лютого, донька знаменитості святкує день народження. Нані виповнилось 18 років. У мережі телеведуча поділилась зворушливим дописом.

Ти прийшла в цей світ нелегко, і зараз тобі та твоєму поколінню світ демонструє свою жорсткість та безпринципність. Мені дуже шкода, що я не знала, що говорити тобі в ці дні, і чи зможу я стримати всі обіцянки після святкування – мене ніхто не навчив, що обіцяти дітям за таких новин!

– написала Маша Єфросиніна.

"Але я хочу, щоб світ знав, що має таку надзвичайно сильну і цілеспрямовану дівчину, як ти! Щоб знав, як сильно ти хочеш змінити його у бік добра і справедливості, любові та пацифізму. Але щось мені підказує, що світ неминуче про тебе дізнається!", – додала вона.



Донька Маші Єфросиніної / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Шанувальники та зіркові колеги Маші Єфросиніної активно коментують зворушливий допис. Вони доєднуються до привітань:

"Красуня";

"З іменинницею вас";

"Красуня та розумниця";

"Час летить. Нана – квітка";

"Неймовірно красива";

"Зворушливо до сліз";

"Красуня. Вітаємо, хай всі плани здійсняться".

, ще минулого року донька Маші Єфросиніної полетіла до Канади на навчання, але зрозуміла, що хоче бути ближче до батьків. Нана екстерном закінчила 12 клас та повернулась додому перед Новим роком. Зараз донька Єфросиніної роздумує над вступом в університет – вона обирає між найкращими вишами Європи

Текст публікації Маші Єфросиніної

Для мене 16.02 завжди було і буде першорядно днем ​​твого народження, моє мишеня!

Ти прийшла в цей світ нелегко, і зараз тобі та твоєму поколінню світ демонструє свою жорсткість та безпринципність.

Мені дуже шкода, що я не знала, що говорити тобі в ці дні, і чи зможу я стримати всі обіцянки після святкування – мене ніхто не навчив, що обіцяти дітям за таких новин!

Але я хочу, щоб світ знав, що має таку надзвичайно сильну і цілеспрямовану дівчину, як ти! Щоб знав, як сильно ти хочеш змінити його у бік добра і справедливості, любові та пацифізму.

Але щось мені підказує, що світ неминуче про тебе дізнається!

З твоїм вісімнадцятиліттям, моя прекрасна Нана.