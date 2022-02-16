Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилась в інстаграмі новим дописом. Вона привітала доньку з днем народження.
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Маша Єфросиніна привітала доньку
Сьогодні, 16 лютого, донька знаменитості святкує день народження. Нані виповнилось 18 років. У мережі телеведуча поділилась зворушливим дописом.
Ти прийшла в цей світ нелегко, і зараз тобі та твоєму поколінню світ демонструє свою жорсткість та безпринципність. Мені дуже шкода, що я не знала, що говорити тобі в ці дні, і чи зможу я стримати всі обіцянки після святкування – мене ніхто не навчив, що обіцяти дітям за таких новин!
– написала Маша Єфросиніна.
"Але я хочу, щоб світ знав, що має таку надзвичайно сильну і цілеспрямовану дівчину, як ти! Щоб знав, як сильно ти хочеш змінити його у бік добра і справедливості, любові та пацифізму. Але щось мені підказує, що світ неминуче про тебе дізнається!", – додала вона.
Донька Маші Єфросиніної / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної
Шанувальники та зіркові колеги Маші Єфросиніної активно коментують зворушливий допис. Вони доєднуються до привітань:
- "Красуня";
- "З іменинницею вас";
- "Красуня та розумниця";
- "Час летить. Нана – квітка";
- "Неймовірно красива";
- "Зворушливо до сліз";
- "Красуня. Вітаємо, хай всі плани здійсняться".
Текст публікації Маші Єфросиніної
Для мене 16.02 завжди було і буде першорядно днем твого народження, моє мишеня!
Ти прийшла в цей світ нелегко, і зараз тобі та твоєму поколінню світ демонструє свою жорсткість та безпринципність.
Мені дуже шкода, що я не знала, що говорити тобі в ці дні, і чи зможу я стримати всі обіцянки після святкування – мене ніхто не навчив, що обіцяти дітям за таких новин!
Але я хочу, щоб світ знав, що має таку надзвичайно сильну і цілеспрямовану дівчину, як ти! Щоб знав, як сильно ти хочеш змінити його у бік добра і справедливості, любові та пацифізму.
Але щось мені підказує, що світ неминуче про тебе дізнається!
З твоїм вісімнадцятиліттям, моя прекрасна Нана.