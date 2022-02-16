Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилась в інстаграмі новим дописом. Вона привітала доньку з днем народження.

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Маша Єфросиніна привітала доньку

Сьогодні, 16 лютого, донька знаменитості святкує день народження. Нані виповнилось 18 років. У мережі телеведуча поділилась зворушливим дописом.

Ти прийшла в цей світ нелегко, і зараз тобі та твоєму поколінню світ демонструє свою жорсткість та безпринципність. Мені дуже шкода, що я не знала, що говорити тобі в ці дні, і чи зможу я стримати всі обіцянки після святкування – мене ніхто не навчив, що обіцяти дітям за таких новин!
– написала Маша Єфросиніна.

"Але я хочу, щоб світ знав, що має таку надзвичайно сильну і цілеспрямовану дівчину, як ти! Щоб знав, як сильно ти хочеш змінити його у бік добра і справедливості, любові та пацифізму. Але щось мені підказує, що світ неминуче про тебе дізнається!", – додала вона.


Донька Маші Єфросиніної / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Шанувальники та зіркові колеги Маші Єфросиніної активно коментують зворушливий допис. Вони доєднуються до привітань:

  • "Красуня";
  • "З іменинницею вас";
  • "Красуня та розумниця";
  • "Час летить. Нана – квітка";
  • "Неймовірно красива";
  • "Зворушливо до сліз";
  • "Красуня. Вітаємо, хай всі плани здійсняться".

Текст публікації Маші Єфросиніної

Для мене 16.02 завжди було і буде першорядно днем ​​твого народження, моє мишеня!

Ти прийшла в цей світ нелегко, і зараз тобі та твоєму поколінню світ демонструє свою жорсткість та безпринципність.

Мені дуже шкода, що я не знала, що говорити тобі в ці дні, і чи зможу я стримати всі обіцянки після святкування – мене ніхто не навчив, що обіцяти дітям за таких новин!

Але я хочу, щоб світ знав, що має таку надзвичайно сильну і цілеспрямовану дівчину, як ти! Щоб знав, як сильно ти хочеш змінити його у бік добра і справедливості, любові та пацифізму.

Але щось мені підказує, що світ неминуче про тебе дізнається!

З твоїм вісімнадцятиліттям, моя прекрасна Нана.