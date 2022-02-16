Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась в инстаграме новым сообщением. Она поздравила дочь с днем рождения.
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Маша Ефросинина поздравила дочь
Сегодня, 16 февраля, дочь знаменитости празднует день рождения. Нане исполнилось 18 лет. В сети Телеведущая поделилась трогательным сообщением.
Ты пришла в этот мир нелегко, и сейчас тебе и твоему поколению мир демонстрирует свою жесткость и беспринципность. Мне очень жаль, что я не знала, что говорить тебе в эти дни, и смогу ли я сдержать все обещания после празднования – меня никто не научил, что обещать детям при таких новостях!
– написала Маша Ефросинина.
"Но я хочу, чтобы мир знал, что у него такая чрезвычайно сильная и целеустремленная девушка, как ты! Чтобы знал, как сильно ты хочешь изменить его в сторону добра и справедливости, любви и пацифизма. Но что-то мне подсказывает, что мир неизбежно о тебе узнает!" – добавила она.
Дочь Маши Ефросининой / Фото из инстаграма Маши Ефросининой
Поклонники и звездные коллеги Маши Ефросининой активно комментируют трогательное сообщение. Они присоединяются к поздравлениям:
- "Красавица";
- "С именинницей вас";
- "Красавица и умница";
- "Время летит. Нана – цветок";
- "Невероятно красивая";
- "Трогательно до слез";
- "Красавица. Поздравляем, Пусть все планы осуществятся".
Текст публикации Маши Ефросининой
Для меня 16.02 всегда было и будет первостепенно днем твоего рождения, мой мышонок!
Ты пришла в этот мир нелегко, и сейчас тебе и твоему поколению мир демонстрирует свою жесткость и беспринципность.
Мне очень жаль, что я не знала, что говорить тебе в эти дни, и смогу ли я сдержать все обещания после празднования – меня никто не научил, что обещать детям при таких новостей!
Но я хочу, чтобы мир знал, что у него такая чрезвычайно сильная и целеустремленная девушка, как ты! Чтобы знал, как сильно ты хочешь изменить его в сторону добра и справедливости, любви и пацифизма.
Но что-то мне подсказывает, что мир неизбежно о тебе узнает!
С твоим восемнадцатилетием, моя прекрасная Нана.