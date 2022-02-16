Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась в инстаграме новым сообщением. Она поздравила дочь с днем рождения.

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Маша Ефросинина поздравила дочь

Сегодня, 16 февраля, дочь знаменитости празднует день рождения. Нане исполнилось 18 лет. В сети Телеведущая поделилась трогательным сообщением.

Ты пришла в этот мир нелегко, и сейчас тебе и твоему поколению мир демонстрирует свою жесткость и беспринципность. Мне очень жаль, что я не знала, что говорить тебе в эти дни, и смогу ли я сдержать все обещания после празднования – меня никто не научил, что обещать детям при таких новостях!

– написала Маша Ефросинина.

"Но я хочу, чтобы мир знал, что у него такая чрезвычайно сильная и целеустремленная девушка, как ты! Чтобы знал, как сильно ты хочешь изменить его в сторону добра и справедливости, любви и пацифизма. Но что-то мне подсказывает, что мир неизбежно о тебе узнает!" – добавила она.



Дочь Маши Ефросининой / Фото из инстаграма Маши Ефросининой

Поклонники и звездные коллеги Маши Ефросининой активно комментируют трогательное сообщение. Они присоединяются к поздравлениям:

"Красавица";

"С именинницей вас";

"Красавица и умница";

"Время летит. Нана – цветок";

"Невероятно красивая";

"Трогательно до слез";

"Красавица. Поздравляем, Пусть все планы осуществятся".

Напомним, еще в прошлом году дочь Маши Ефросининой улетела в Канаду на учебу, но поняла, что хочет быть ближе к родителям. Нана экстерном закончила 12 класс и вернулась домой перед Новым годом. Сейчас дочь Ефросининой раздумывает над поступлением в университет – она выбирает между лучшими вузами Европы.

Текст публикации Маши Ефросининой

Для меня 16.02 всегда было и будет первостепенно днем твоего рождения, мой мышонок!

Ты пришла в этот мир нелегко, и сейчас тебе и твоему поколению мир демонстрирует свою жесткость и беспринципность.

Мне очень жаль, что я не знала, что говорить тебе в эти дни, и смогу ли я сдержать все обещания после празднования – меня никто не научил, что обещать детям при таких новостей!

Но я хочу, чтобы мир знал, что у него такая чрезвычайно сильная и целеустремленная девушка, как ты! Чтобы знал, как сильно ты хочешь изменить его в сторону добра и справедливости, любви и пацифизма.

Но что-то мне подсказывает, что мир неизбежно о тебе узнает!

С твоим восемнадцатилетием, моя прекрасная Нана.