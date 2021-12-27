17-річна донька Маші Єфросиніної сама вирішила, що 11 та 12 класи вчитиметься в Канаді. Однак за рік самостійного житя вона зрозуміла, що хоче бути ближче до батьків. Так, Нана екстерном закінчила коледж і з кінцями прилетіла в Україну.

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Як донька Єфросиніної закінчила коледж екстерном

Телезірка стверджує, що в Канаді Нана сумлінно вчилась. Вона не гуляла, не подорожувала країною, не заводила подруг, а сиділа за підручниками.

Вона потрапила у доросле життя до Канади у розпал пандемії. Вона не бачила ані країни, ані вулиць, вона не бачила нічого. Вона мешкала в резиденції з усвідомленням того, що живе за 10 тисяч кілометрів від нас,

– емоційно поділилась Єфросиніна.

Саме туга за рідними допомогла Нані закінчити 12 клас коледжу за один семестр. Напередодні різдвяних свят вона остаточно повернулась в Україну.

Маша Єфросиніна з донькою Наною / Фото з інстаграму ведучої

Тут варто нагадати, що Маша Єфросиніна зі сльозами відпускала доньку на навчання в Канаду. Вона плакала в аеропорту так, ніби в неї хтось помер.

У який виш вступатиме донька Єфросиніної

Після навчання в Канаді донька Маші Єфросиніної вирішила, що буде вступати в європейський, а не в американський виш. Дівчинка йтиме на комунікації чи на соціологію

"Ми обрали п'ятірку університетів від найвищого ґатунку, де треба буде нирки продавати, до трохи меншого. Від Лондону до Австрії", – жартує зіркова матуся.

Вона додала, що боїться "мажорських закладів" у Великій Британії. Єфросиніна схиляється до демократичних вишів, але фінальне рішення за її донькою.