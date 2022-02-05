Супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі та актор Джейсон Стейтем стали батьками вдруге, – ЗМІ

В одної із найкрасивіших голлівудських пар Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсона Стейтема народилась друга дитина! Самі батьки ще не підтвердили новину.

Колишній "янгол" Victoria's Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі та зірка "Форсажу" Джейсон Стейтем вдруге стали батьками. Про це повідомив представник пари у ЗМІ.

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Розі Гантінгтон-Вайтлі та зірка "Форсажу" Джейсон Стейтем стали батьками

Як повідомив близький друг пари, дитина народилася 3 дні тому, 2 лютого, у Лондоні. Зіркова родина поповнилась донечкою.

Самі батьки поки що не спішать підтверджувати новину про батьківство. Та кілька тижнів тому Розі Гантінгтон-Вайтлі публікувала фото з великим животом, натякаючи, що пологи відбудуться зовсім скоро.



Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі​

Що відомо про другу вагітність моделі Розі Гантінгтон-Вайтлі