Бывший "ангел" Victoria's Secret Рози Гантингтон-Уайтли и звезда "Форсажа" Джейсон Стейтем во второй раз стали родителями. Об этом сообщил представитель пары в СМИ.

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Рози Гантингтон-Уайтли и звезда "Форсажа" Джейсон Стейтем стали родителями

Как сообщил близкий друг пары, ребенок родился 3 дня назад, 2 февраля, в Лондоне. Звездная семья пополнилась дочкой.

Сами родители пока не спешат подтверждать новость об отцовстве. Но несколько недель назад Рози Гантингтон-Уайтли публиковала фото с большим животом, намекая, что роды состоятся совсем скоро.



Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма

Что известно о второй беременности модели Рози Хантингтон-Уайтли