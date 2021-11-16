У сукні за 54 тисячі гривень: Тіна Кароль позувала з Іраклі Макацарія перед "Танцями" у Грузії
Джерело:інстаграм Іраклі Макацарія
Популярна українська співачка Тіна Кароль днями приїхала до Грузії, аби відвідати там шоу "Танці з зірками". Окрім того, вона дала інтерв'ю судді проєкту й герою українського "Холостяка" Іраклі Макацарія, на якому позувала у вбранні за 54 тисячі гривень.
Українська співачка Тіна Кароль вирушила до Грузії. В інстаграм-сторіз вона поділилась кадрами, як позує в інтерв'ю для грузинського телебачення. Також зірка побесідувала з Іраклі Макацарія, героєм українського "Холостяка" 6 сезону.
До слова Декольте, блискітки й total black: Маша Єфросиніна здивувала образом на "Танцях з зірками"
Образ Тіни Кароль
Для інтерв'ю з Іраклі виконавиця обрала елегантний look. Вона постала перед камерою у короткій атласній сукні-сорочці насиченого синього кольору. Тонкий пояс підкреслив фігуру, а срібний ланцюжок по всій довжині вбрання додав аутфіту зухвалості.
Тіна Кароль постала в одязі від грузинського бренду David Koma. Його вартість – понад 2 тисячі доларів (приблизно 54,2 тисячі гривень).
Співачка поєднала сукню з чорними чобітьми на високих підборах. Волосся вона вирівняла й розпустила, а на обличчі зробила ніжний макіяж з акцентом на губах.
Тіна Кароль / Фото з інстаграм-сторіз
Тіна Кароль та Іраклі Макацарія / Фото з інстаграм-сторіз
Фото з Іраклі
Тіна Кароль у Грузії стала гостею "Танців з зірками", що також проводяться у країні. Там одним із суддів є Іраклі Макацарія. Він показав ще одне фото зі знаменитістю. На фото зірка позувала у тій самій сукні-сорочці, але зверху накинула білий кардиган.
Ласкаво просимо до Грузії! Дуже радий, що ти зуміла відвідати нашу прекрасну країну, я і наші глядачі з нетерпінням чекаємо твого виступу на сцені "Танців із зірками",
– поділився Іраклі під фото.
Тіна Кароль та Іраклі Макацарія / Фото з інстаграму Іраклі
Реакція мережі
Фото спровокувало чимале обговорення серед користувачів мережі. Фани активно коментують спільну світлину Тіни та Іраклі.
- "Ви гарно виглядаєте разом";
- "Оце так! Друзі, маєте гарний вигляд";
- "Чому ви не разом? Прекрасна пара";
- "Красуня і красунчик";
- "Шикарні".
Цікаво, що багато прихильників негативно оцінили новий образ Тіни Кароль:
- "Тіна вже не та";
- "Не личить Тіні така зачіска";
- "З новою зачіскою Тіну не впізнала";
- "Що з нею? Не впізнати";
- "Це Тіна? Щось має поганий вигляд, може прихворіла".