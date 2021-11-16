Украинская певица Тина Кароль отправилась в Грузию. В инстаграм-сторис она поделилась фото, как позирует в интервью для грузинского телевидения. Также звезда побеседовала с Иракли Макацария, героем украинского "Холостяка" 6 сезона.

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Образ Тины Кароль

Для интервью с Иракли исполнительница выбрала изящный look. Она предстала перед камерой в коротком атласном платье-рубашке насыщенного синего цвета. Тонкий пояс подчеркнул фигуру, а серебряная цепочка на всю длину наряда добавила аутфиту дерзости.

Тина Кароль предстала в одежде от грузинского бренда David Koma. Его стоимость – более 2 тысяч долларов (примерно 54,2 тысяч гривен).

Певица с платьем надела черные сапоги на высоком каблуке. Волосы она выровняла и распустила, а на лице сделала нежный макияж с акцентом на губах.

Тина Кароль / Фото из инстаграм-сторис

Тина Кароль и Иракли Макацария / Фото из инстаграм-сторис

Фото с Иракли

Тина Кароль в Грузии стала гостьей "Танцев со звездами", которые также проводят в стране. Там одним из судей стал Иракли Макацария. Он показал еще одно фото со знаменитостью. На нем звезда позировала в том же платье, но сверху накинула белый кардиган.

Добро пожаловать в Грузию! Очень рад, что ты сумела посетить нашу прекрасную страну, я и наши зрители с нетерпением ждем твоего выступления на сцене "Танцев со звездами",

– поделился Иракли под фото.

Тина Кароль и Иракли Макацария / Фото из инстаграма Иракли

Реакция сети

Фото спровоцировало обсуждение среди пользователей сети. Фаны активно комментируют совместную фотографию Тины и Иракли.

"Вы хорошо выглядите вместе";

"Вот это да! Друзья, отлично выглядите";

"Почему вы не вместе? Прекрасная пара";

"Красавица и красавчик";

"Шикарные".

Интересно, что многие поклонники негативно оценили новый образ Тины Кароль:

"Тина уже не та";

"Не подходит Тине такая прическа";

"С новой прической Тину не узнала";

"Что с ней? Не узнать";

"Это Тина? Что-то выглядит плохо, может приболела".

Напомним, недавно Тина Кароль вернулась из промотура по странам СНГ. Она прилетела в Алматы, чтобы презентовать новый альбом "Двойной рай". После этого она отправилась в Беларусь, где в Минске примерила эффектную мини-юбку от Louis Vuitton.