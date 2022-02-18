У сукні за майже 19 тисяч гривень: Леся Нікітюк вразила стильним образом у Таїланді

18 лютого 2022 , 15:18
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Джерело:

інстаграм Лесі Нікітюк

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилась фото з Таїланду. Вона продемонструвала стильний образ у блакитній сукні-сорочці.

Відома українська блогерка та телеведуча Леся Нікітюк кілька тижнів відпочивала в Таїланді. Днями вона поділилась новими фото.

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Образ Леся Нікітюк

Знаменитість зробила ефектні фото на тлі заходу сонця. Вона позувала перед камерою у блакитній сукні-сорочці на ґудзиках зі вставленим топом. Таке вбрання від бренду Jacquemus на офіційному сайті коштує 660 доларів – приблизно 18,6 тисячі гривень.

Ведуча поєднала сукню з коричневими босоніжками на високих підборах. Вона зібрала волосся у хвіст та доповнила образ сережками.

Леся Нікітюк завершила трендовий аутфіт легким макіяжем, підкресливши очі тінями й нафарбувавши губи блиском.

"Таїланд 2022. Ну а тепер до роботи", – написала ведуча під фото. Ймовірно, вона вже повертається до України.


Леся Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк


Леся Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Скільки коштують образи Лесі Нікітюк

  • Для відвертого образу блогерка одягнула колготи, які Кім Кардашян випустила в колаборації з Кімом Джонсоном. За них Леся заплатила близько 6 тисяч гривень.
  • Зірка підкорювала вечірнім образом у чорній сукні з блискітками за понад 15 тисяч гривень (555 доларів).
  • На обід в ресторан Gucci Osteria da Massimo Bottura Леся Нікітюк відправилась у вбранні Zara за 1800 гривень.
Автор: Марія Касій