16 лютого у Палаці "Україна" відбулась церемонія вручення нагород Національної музичної премії "Українська пісня року 2021". Відома українська співачка Тіна Кароль взяла участь у заході.

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Образ Тіни Кароль

Виконавиця з'явилась на сцені церемонії, виступивши з кількома піснями. Вона позувала перед публікою у сміливому образі.

Тіна Кароль одягнула незвичну чорну сукню від бренду Lever Couture з напівпрозорою спідницею, рукавами й шлейфом, прикрашеними аплікаціями з зірок. Зверху артистка приміряла накидку у такому самому стилі.

Знаменитість розпустила волосся та вклала його пишними локонами. На обличчі вона зробила макіяж з акцентом на губах, які нафарбувала червоною помадою.

Шанувальники розділились у думках щодо сценічного аутфіту Тіни Кароль. Вони діляться враженнями у коментарях: