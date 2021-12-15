Відома українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк поділилась з шанувальниками новими фото. Вона продемонструвала ефектний вечірній look.
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Образ Лесі Нікітюк
Знаменитість позувала перед камерою у блискучій чорній сукні довжини максі й на довгий рукав від бренду Milla Nova. Елегантне вбрання коштувало зірці 555 доларів (приблизно понад 15 тисяч гривень).
Леся Нікітюк поєднала вечірню сукню із замшевими слінгбеками на високих підборах та з гострим носком. Розкішний образ також доповнили мінімалістичні сережки й неяскравий манікюр.
Блогерка зібрала волосся у високий пучок, розпустивши лише чубчик. Натомість на обличчі красувався вишуканий макіяж. Леся Нікітюк підкреслила очі чорними стрілками й нафарбувала губи нюдовою помадою.
Леся Нікітюк / Фото з інстаграму зірки
Леся Нікітюк / Фото з інстаграму зірки
Леся Нікітюк / Фото з інстаграму зірки
Шанувальники залишилися у захваті від нового образу знаменитості. Вони засипають її компліментами у коментарях:
- "Як завжди неперевершена";
- "Лесю, та ви зірка гламуру";
- "Яка ви красуня! Богиня";
- "Красуня!";
- "Богиня, приголомшливо";
- "Подруга Бонда".