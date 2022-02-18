Известная украинская блогер и телеведущая Леся Никитюк несколько недель отдыхала в Таиланде. На днях она поделилась новыми фото.
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Образ Леся Никитюк
Знаменитость сделала эффектные фото на фоне заката. Она позировала перед камерой в голубом платье-рубашке на пуговицах со вставленным топом. Такой наряд от бренда Jacquemus на официальном сайте стоит 660 долларов – примерно 18,6 тысячи гривен.
Ведущая соединила платье с коричневыми босоножками на высоком каблуке. Она собрала волосы в хвост и дополнила образ серьгами.
Леся Никитюк завершила трендовый аутфит легким макияжем, подчеркнув глаза тенями и накрасив губы блеском.
"Таиланд 2022. Ну а теперь к работе", – написала ведущая под фото. Вероятно, она уже возвращается в Украину.
Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Сколько стоят образы Леси Никитюк
- Для откровенного образа блогер надела колготки, которые Ким Кардашян выпустила в коллаборации с Кимом Джонсоном. За них Леся заплатила около 6 тысяч гривен.
- Звезда покоряла вечерним образом в черном платье с блестками за более 15 тысяч гривен (555 долларов).
- На обед в ресторан Gucci Osteria da Massimo Bottura Леся Никитюк отправилась в наряде Zara за 1800 гривен.