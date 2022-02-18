Відома українська блогерка та телеведуча Леся Нікітюк кілька тижнів відпочивала в Таїланді. Днями вона поділилась новими фото.
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Образ Леся Нікітюк
Знаменитість зробила ефектні фото на тлі заходу сонця. Вона позувала перед камерою у блакитній сукні-сорочці на ґудзиках зі вставленим топом. Таке вбрання від бренду Jacquemus на офіційному сайті коштує 660 доларів – приблизно 18,6 тисячі гривень.
Ведуча поєднала сукню з коричневими босоніжками на високих підборах. Вона зібрала волосся у хвіст та доповнила образ сережками.
Леся Нікітюк завершила трендовий аутфіт легким макіяжем, підкресливши очі тінями й нафарбувавши губи блиском.
"Таїланд 2022. Ну а тепер до роботи", – написала ведуча під фото. Ймовірно, вона вже повертається до України.
Леся Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк
Леся Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк
Скільки коштують образи Лесі Нікітюк
- Для відвертого образу блогерка одягнула колготи, які Кім Кардашян випустила в колаборації з Кімом Джонсоном. За них Леся заплатила близько 6 тисяч гривень.
- Зірка підкорювала вечірнім образом у чорній сукні з блискітками за понад 15 тисяч гривень (555 доларів).
- На обід в ресторан Gucci Osteria da Massimo Bottura Леся Нікітюк відправилась у вбранні Zara за 1800 гривень.