Відома українська блогерка та телеведуча Леся Нікітюк кілька тижнів відпочивала в Таїланді. Днями вона поділилась новими фото.

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Образ Леся Нікітюк

Знаменитість зробила ефектні фото на тлі заходу сонця. Вона позувала перед камерою у блакитній сукні-сорочці на ґудзиках зі вставленим топом. Таке вбрання від бренду Jacquemus на офіційному сайті коштує 660 доларів – приблизно 18,6 тисячі гривень.

Ведуча поєднала сукню з коричневими босоніжками на високих підборах. Вона зібрала волосся у хвіст та доповнила образ сережками.

Леся Нікітюк завершила трендовий аутфіт легким макіяжем, підкресливши очі тінями й нафарбувавши губи блиском.

"Таїланд 2022. Ну а тепер до роботи", – написала ведуча під фото. Ймовірно, вона вже повертається до України.



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Скільки коштують образи Лесі Нікітюк