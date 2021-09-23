Блогерка Саша Пустовіт, відома як Саша Бо, поділилась новим дописом на сторінці в інстаграмі. Вона прокоментувала ситуацію, що склалась навколо її розлучення з чоловіком Ігорем.

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Саша Бо вибачилась перед фанами

Дівчина написала, що їй не віриться, що все, що зараз відбувається – насправді. Вона зізналась, що отримала чималий удар, від якого боляче. Тепер їй здається, що шанувальники знають про неї практично все.

Саша додала, що нібито зрозуміла вчинок Ігоря, тобто його інтерв'ю у відповідь. Адже в кожної сім'ї, за словами Бо, є скандальні історії між свекрухою та невісткою, зятем і тещею.

Я Саша. І у мене моє життя. Іноді не ідеальне, але за це я його люблю. Я маю комплекси та емоційні вигорання. Маю двох синів, яких обожнюю понад усе на світі. Та в складні моменти безсилля, самотності й відчаю я забувала про те, що вони ніяк не причетні до моїх труднощів,

– підкреслила блогерка.

Дівчина вибачилась перед прихильниками за те, що створила ідеальну картинку щасливого шлюбу та родини, яка насправді була кардинально іншою.

Саша Бо додала, що вчиться жити правильно заради своїх дітей (вона виховує двох синів, Данила та Євгена).

Наші шляхи з Ігорем розійшлись. Та є те, заради чого ми станемо кращими. Є те, заради чого треба пробачати. Є те, заради чого треба відкривати серце. Це наші діти,

– підсумувала блогерка.



Саша Бо з синами / Фото з інстаграму блогерки

Скандал між Пустовітами: коротко

Наприкінці червня Саша Бо дала інтерв'ю Маші Єфросиніній. Ведуча вирішила, що не буде його публікувати, оскільки не почула правди. Через 2 дні після запису інтерв'ю блогерка оголосила про розлучення з чоловіком, Ігорем Пустовітом.

Через 2 місяці Саша Бо дала ще одне інтерв'ю Єфросиніній, у якому розповіла іншу сторону бездоганної картинки їхньої сім'ї. Вона зізналась про нібито аб'юз з боку чоловіка, погрози, приниження та знецінювання.

У відповідь дружині Ігор Пустовіт також дав інтерв'ю Славі Дьоміну, де розкрив свою версію їхнього шлюбу та причин розлучення. За його словами, аб'юзер у парі – саме Саша, адже вона його начебто принижувала.

Текст публікації Саші Бо

Другий день прокидаюсь і не вірю, що те, що відбувається зараз – це не сон.

Страшно, дивно, боляче і навіть цікаво отримувати такий удар.

Таке враження, що тепер ви знаєте про мене усе і нехай не зовсім правду. Уявіть, якби усе те, що відбувається у вас в сім’ях, в думках, в житті в цілому – кожен міг прозоро бачити.. дивно, правда?

В якийсь момент я зрозуміла вчинок Ігоря. Хоч спочатку було дуже багато емоцій. Кожна сім’я має історії, за які незручно. В кожної мами бували моменти зриву, за які потім так боліло серце і так себе звинувачувала. Історії між зятями, невістками, свекрухами, тещами – це ж класика… там завжди знайдеться тема, щоб за щось вчепитися і роздути.

Я Саша. І у мене моє життя. Іноді не ідеальне, але за це я його люблю. Я маю комплекси та емоційні вигорання. Маю двох синів, яких обожнюю понад усе на світі. Та в складні моменти безсилля, самотності й відчаю я забувала про те, що вони ніяк не причетні до моїх труднощів. Останні роки я проживала у пеклі, і вибачте, що обманювала вас. Я створювала ідеальну картинку щасливого шлюбу, підтримки й розуміння для того, аби мотивуватись і прагнути до неї, і я вірю, що ви мене зрозумієте.

Наші шляхи з Ігорем розійшлись. Та є те, заради чого ми станемо кращими. Є те, заради чого треба пробачати. Є те, заради чого треба відкривати серце. Це наші діти.

Ніхто з нас не має інструкції до життя. Я вчусь. Я пробачаю і відпускаю.

Далі – тільки краще.