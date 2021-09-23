Блогерша Саша Пустовит, известна как Саша Бо, поделилась новым постом на странице в инстаграме. Она прокомментировала ситуацию, сложившуюся вокруг ее развода с мужем Игорем.

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Саша Бо извинилась перед фанами

Девушка написала, что ей не верится, что все, что сейчас происходит – на самом деле. Она призналась, что получила большой удар, от которого больно. Теперь ей кажется, что поклонники знают о ней практически все.

Саша добавила, что якобы поняла поступок Игоря, то есть его интервью в ответ. Ведь в каждой семье, по словам Бо есть скандальные истории между свекровью и невесткой, зятем и тещей.

Я Саша. И у меня моя жизнь. Иногда не идеальная, но за это я ее люблю. У меня есть комплексы и эмоциональные выгорания. У меня двое сыновей, которых я обожаю больше всего на свете. И в сложные моменты бессилия, одиночества и отчаяния я забывала о том, что они не имеют никакого отношения к моим трудностям,

– подчеркнула блогерша.

Девушка извинилась перед поклонниками за то, что создала идеальную картинку счастливого брака и семьи, которая на самом деле была кардинально другой.

Саша Бо добавила, что учится жить правильно ради своих детей (она воспитывает двух сыновей, Даниила и Евгения).

Наши пути с Игорем разошлись. Но есть то, ради чего мы станем лучше. Есть то, ради чего надо прощать. Есть то, ради чего надо открывать сердце. Это наши дети,

– подытожила блогерша.



Саша Бо с сыновьями / Фото с инстаграма блогерши

Скандал между Пустовитами: коротко

В конце июня Саша Бо дала интервью Маше Ефросининой. Ведущая решила, что не будет его публиковать, поскольку не услышала правды. Через 2 дня после записи интервью блогерша объявила о разводе с мужем, Игорем Пустовитом.

Через 2 месяца Саша Бо дала еще одно интервью Ефросининой, в котором рассказала другую сторону безупречной картинки их семьи. Она призналась о якобы абьюзе со стороны мужа, угрозах, унижениях и обесценивании.

В ответ жене Игорь Пустовит также дал интервью Славе Демину, где раскрыл свою версию их брака и причин развода. По его словам, абьюзер в паре – именно Саша, ведь она его якобы унижала.

Текст публикации Саши Бо

Второй день просыпаюсь и не верю, что то, что происходит сейчас – это не сон.

Страшно, странно, больно и даже интересно получать такой удар.

Такое впечатление, что теперь вы знаете обо мне все пусть и не совсем правду. Представьте, если бы все то, что происходит у вас в семьях, в мыслях, в жизни в целом – каждый мог прозрачно видеть... странно, правда?

В какой-то момент я поняла поступок Игоря. Хотя сначала было очень много эмоций. У каждой семьи есть истории, за которые неудобно. У каждой мамы бывали моменты срыва, за которые потом так болело сердце и так себя обвиняла. Истории между зятьями, невестками, свекровями, тещами – это же классика... там всегда найдется тема, чтобы за что-то уцепиться и раздуть.

Я Саша. И у меня моя жизнь. Иногда не идеальная, но за это я ее люблю. У меня есть комплексы и эмоциональные выгорания. У меня двое сыновей, которых я обожаю больше всего на свете. И в сложные моменты бессилия, одиночества и отчаяния я забывала о том, что они не имеют никакого отношения к моим трудностям. Последние годы я проживала в аду, и простите, что обманывала вас. Я создавала идеальную картинку счастливого брака, поддержки и понимания для того, чтобы мотивироваться и стремиться к ней, и я верю, что вы меня поймете.

Наши пути с Игорем разошлись. Но есть то, ради чего мы станем лучше. Есть то, ради чего надо прощать. Есть то, ради чего надо открывать сердце. Это наши дети.

Ни у кого из нас нет инструкции к жизни. Я учусь. Я прощаю и отпускаю.

Дальше – только лучше.