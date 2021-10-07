Струнка Адель прикрасила дві обкладинки Vogue: довгоочікувані фотосесії

Світова зірка Адель гучно повертається у шоу-біз! Співачка з'явилась на обкладинках гламурних глянців Vogue – британського та американського. Вона стала зіркою номерів за листопад.

33-річну володарку Ґреммі знімав іменитий британський фотограф Аласдер Маклеллан. Він є автором обкладинки її третього студійного альбому під назвою "25", тому працювати з ним для Адель було саме задоволення.

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Для першої шпальти British Vogue артистка позувала в кутюрній сукні жовтого кольору з корсетом і дуже відвертим декольте, яке ледь втримувало її пишний бюст. Ефектне вбрання для неї створила модельєрка Вів'єн Вествуд.

На обкладинці глянцю Адель зображена з фірмовим широкими стрілками. Її золотисті пасма вклали в об'ємні локони, як в оперної діви.

Адель на обкладинці глянцю / Фото British Vogue

Для американського Vogue Адель одягла ошатну смарагдову сукню від Valentino. Це пишне вбрання з об'ємними рукавами, глибоким декольте і дуже довгим шлейфом. У ньому артистка знімалась у залитій сонячним світлом локації, що додало кадрам особливого магнетизму.

Адель на обкладинці глянцю / Фото Vogue

Це не єдині аутфіти, які приміряла розкішна Адель. Авторка хіта Hello фотографувалась в образах від Gucci, Dior, Balenciaga і з дорогоцінними аксесуарами від Cartier.

У довгоочікуваних фотосесіях вона зуміла показати себе різною – експресивною у напівпрозорій сукні та романтичною в піжамі й з бігуді.

Фотосесія Адель для Vogue / Фото з глянцю