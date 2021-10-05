Про вихід нового треку Адель оголосила на всіх соціальних платформах. Майбутній хіт британки отримав назву Easy on me – "Легше зі мною". Його прем'єра запланована на п'ятницю, 15 жовтня.

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Разом з ліричною композицією співачка презентує мрійливий чорно-білий кліп. З відео, яке з'явилось у мережі, видно, що Адель з фірмовими стрілками їде за кермом ретроавтомобіля, в якому звучить касета з піснею Easy on me. У такт мелодії з салону розлітаються ноти, що виглядає вкрай ефектно.

Easy on me – 15 жовтня,

– лаконічно повідомила Адель в інстаграмі.

До слова, вихід пісні Easy on me Адель анонсувала після того, як натякнула на прем'єру четвертого альбому – першого за останні шість років.

У понеділок, 4 жовтня, британка змінила головні фото у твіттері та інстаграмі на картинки з бірюзовим візерунком. Після цього соціальні мережі заполонили кадри з білбордами аналогічного кольору та цифрою 30, які минулого тижня з'явились по всьому світу. Ймовірно, це і є назва її нового альбому.

Зазначимо, попередні три альбоми Адель називались 19, 21 і 25 – відповідно до віку, в якому вона над ними працювала. Схоже, у четвертій платівці співачка розповість про переломний період свого життя – розлучення з чоловіком Саймоном Конекі.