Стосунки між Кейт Міддлтон і Меган Маркл зараз кращі, ніж будь-коли, – ЗМІ
Джерело:US Magazine
Поява другої дитини у Меган Маркл та візити принца Гаррі в Лондон, схоже, позитивно впливають на потепління у стосунках родини. Інсайдер західних ЗМІ повідомив, що зараз Меган і Кейт почали найактивніше спілкуватись за весь час їхнього знайомства.
40-річна Меган Маркл і 39-річна Кейт Міддлтон після низки скандалів практично зовсім перестали спілкуватись. Особливо ситуація загострилась у березні, коли Меган Маркл та принц Гаррі дали скандальне інтерв'ю Опрі Вінфрі. Зараз же все змінилось.
Цікаво Сара Йоркська розповіла, як принцеса Діана ставилася б до Кейт Міддлтон і Меган Маркл
За пів року ситуація в сім'ї кардинально змінилась. Кейт і Меган регулярно між собою зідзвонюються по відеозв'язку зі США та Великої Британії. Інсайдер повідомив, що вони готові забути минулі образи і зараз дуже зблизились.
Меган і Кейт відмінно ладнають і стали спілкуватися частіше. Їхні стосунки ніколи раніше не були такими близькими. І зараз вони ближчі, ніж будь-коли ще, і працюють над своїми відносинами ради сім'ї,
– поділилось джерело.
Кейт Міддлтон і Меган Маркл з чоловіками / Фото Getty Images
Не можна ігнорувати той факт, що занепад у спілкуванні герцогинь відбувся через ворожнечу принца Гаррі та принца Вільяма. Рідні брати практично не спілкувались, оскільки ніхто не приймав сторону принца Гаррі, який вирішив переїхати у США у 2020 році та скласти королівські обов'язки.
"Вони стали часто листуватися після народження Лілібет і дуже зблизилися через те, що в обох є доньки. Герцогині не можуть дочекатися, коли двоюрідні сестри зустрінуться один з одним", – додав інсайдер про Меган і Кейт.
Що відомо про конфлікт Кейт і Меган
- З моменту одруження Меган та Гаррі, місцева та іноземна преса постійно порівнювала двох герцогинь, через що між ними виникало несвідоме протистояння;
- Втім, такі розмови і позитивно повпливали на Кейт і Вільяма: жінка кардинально змінила стиль одягу, а сама пара на публіці стала розкутішою та відвертішою;
- З інтерв'ю з Опрою Вінфрі виплило чимало подробиць: Меган Маркл зізналась, що не доводила Кейт Міддлтон до сліз, як писали британські ЗМІ, а Кейт сама зробила це. Але згодом вона перепросила її за такий інцидент.
- Також у пресі з'явилась інформація, що дружина Гаррі просила палац втрутитися у конфлікт, але їй відмовили із заявою, що вони не поширюватимуть "порожніх чуток" про герцогиню Кембриджську.
- У червні стало відомо, що Кейт телефонувала Меган з надією налагодити стосунки і, схоже, їм це вдалось.