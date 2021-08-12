Стосунки між Кейт Міддлтон і Меган Маркл зараз кращі, ніж будь-коли, – ЗМІ

Поява другої дитини у Меган Маркл та візити принца Гаррі в Лондон, схоже, позитивно впливають на потепління у стосунках родини. Інсайдер західних ЗМІ повідомив, що зараз Меган і Кейт почали найактивніше спілкуватись за весь час їхнього знайомства.

40-річна Меган Маркл і 39-річна Кейт Міддлтон після низки скандалів практично зовсім перестали спілкуватись. Особливо ситуація загострилась у березні, коли Меган Маркл та принц Гаррі дали скандальне інтерв'ю Опрі Вінфрі. Зараз же все змінилось.

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За пів року ситуація в сім'ї кардинально змінилась. Кейт і Меган регулярно між собою зідзвонюються по відеозв'язку зі США та Великої Британії. Інсайдер повідомив, що вони готові забути минулі образи і зараз дуже зблизились.

Меган і Кейт відмінно ладнають і стали спілкуватися частіше. Їхні стосунки ніколи раніше не були такими близькими. І зараз вони ближчі, ніж будь-коли ще, і працюють над своїми відносинами ради сім'ї,

– поділилось джерело.



Кейт Міддлтон і Меган Маркл з чоловіками / Фото Getty Images

Не можна ігнорувати той факт, що занепад у спілкуванні герцогинь відбувся через ворожнечу принца Гаррі та принца Вільяма. Рідні брати практично не спілкувались, оскільки ніхто не приймав сторону принца Гаррі, який вирішив переїхати у США у 2020 році та скласти королівські обов'язки.

"Вони стали часто листуватися після народження Лілібет і дуже зблизилися через те, що в обох є доньки. Герцогині не можуть дочекатися, коли двоюрідні сестри зустрінуться один з одним", – додав інсайдер про Меган і Кейт.

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