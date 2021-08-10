Сара Йоркська потішила шанувальників королівської родини Великої Британії новими подробицями щодо стосунків, які могли б скластися у принцеси Діани з невістками.

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Сара Йоркська про принцесу Діану

Мати принців Вільяма та Гаррі трагічно загинула в автокатастрофі, яка відбулася в Парижі в серпні 1997 року. На час смерті принцесі Діані було 36 років. Їй не судилося познайомитися з обраницями синів і побачити їх щасливими на весіллях.

Ексдружина принца Ендрю, яка дружила з Діаною, розповіла, що та пишалася б синами й схвалила їхній вибір.

Думаю, вона б дуже пишалася своїми хлопчиками, які твердо стоять на своєму. Вони так схожі на неї. Життя досить складне. Нам не потрібно судити інших. Ми маємо бути відкритими, щоб подивитися на життя по-іншому,

– сказала Сара Йоркська.



Принци Вільям і Гаррі з дружинами / Фото Getty Images

"Я вважаю, що принци є чудовими хлопцями з прекрасними дружинами й дітьми. Думаю, вона б сказала: "Так!", – наголосила Сара.