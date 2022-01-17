У стильних вбраннях: Настя Каменських і Потап захопили новими фото з Мексики

Настя Каменських і Потап продовжують відпочивати у Мексиці. Днями вони поділилися новими знімками із зимових канікул.

Українське зіркове подружжя – Настя Каменських і Потап продовжують насолоджуватися зимовою відпусткою у Мексиці. Вони поділилися новими фото на особистих сторінках в інстаграмі.

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Нові фото Насті Каменських і Потапа

Продюсер та репер показав романтичне селфі з коханою, де вони ніжаться у ліжку. Вдома вони провели майже весь день, бо в Тулумі падав дощ.

А дощ не капав на нашу couple,

– підписав фото Потап.



Настя Каменських і Потап / Фото з інстаграму зірки

Пізніше пара вирушила на вечірку в образах у gypsy-стилі, натхненних Мексикою. "Стиль Тулуму", – написала під знімком Настя Каменських.

Співачка позувала перед камерою у біло-синьому костюмі, що складався з шортів та блузки, яку зірка зав'язала на талії. Настя Каменських розпустила волосся та вклала його кучерями, а на обличчі зробила макіяж. Вона підкреслила очі коричневими тінями, а губи нафарбувала рожевою помадою.

Потап позував біля дружини у бежевих шортах та футболці. Зверху він накинув чорну хустину з яскравим принтом та завершив образ трендовим капелюхом.



Настя Каменських і Потап / Фото з інстаграму зірки

Шанувальникам сподобалось нове фото пари. Про це вони пишуть у коментарях:

"Як красиво";

"Богиня і мафіозі";

"Стовідсоткові мексиканці";

"Неймовірні";

"Ви класні";

"Хороша пара. Подобаєтеся";

"Гарячі".