У час різдвяних свят Віктор Павлік мав багато концертів на заході України. Його дружина, син і теща поїхали на гастролі разом із ним, щоб провести свята разом і відпочити. Катерина Реп'яхова у своєму блозі часто поширює спільні фото.
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Павлік з дружиною відпочили в Буковелі
Катерина Реп'яхова активно веде сторінку в інстаграмі, де розповідає подробиці зі свого життя понад 150-тисячній аудиторії підписників. 3 тижні зіркова дружина з найріднішими провела в Карпатах, звідки продовжує поширювати атмосферний контент.
Блогерка опублікувала фотографію, на якій зображена з коханим на горі. Подружжя зробило селфі під час катання на лижах. Катерина та Віктор були одягнені в лижні костюмі. Нагадаємо, у грудні Павлік відсвяткував день народження. Реп'яхова подарувала йому костюм за понад 60 тисяч гривень, в якому артист декілька тижнів насолоджувався катанням. Сама ж блогерка позувала поруч із коханим в куртці насиченого малинового кольору та чорних штанах.
Буковель 2022 або батьки Михасика. Цей сезон не такий, як попередні. Я каталася та постійно думала, що в готелі на мене чекає моя маленька та велика любов – мій син. Тепер потрібно по-особливому берегти себе,
– написала Реп'яхова під фото.
Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова в Буковелі / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової
Катерина Реп'яхова в Буковелі / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової
Аудиторія підписників Катерини дуже активна. Вони не залишають публікацію без уваги й висловлюють компліменти парі.
- "Щастя вам!"
- "Гарні!"
- "Батьки Михасика – це так мило. Найкрасивіші та найкрутіші батьки!"
- "Дуже гарні!"
- "Просто казка".
Після новорічних свят чимало знаменитостей відправилися у відпустки. Здебільшого вони відпочивають у теплих країнах. Хто і де саме – дізнавайтеся за посиланням.