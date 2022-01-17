У час різдвяних свят Віктор Павлік мав багато концертів на заході України. Його дружина, син і теща поїхали на гастролі разом із ним, щоб провести свята разом і відпочити. Катерина Реп'яхова у своєму блозі часто поширює спільні фото.

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Павлік з дружиною відпочили в Буковелі

Катерина Реп'яхова активно веде сторінку в інстаграмі, де розповідає подробиці зі свого життя понад 150-тисячній аудиторії підписників. 3 тижні зіркова дружина з найріднішими провела в Карпатах, звідки продовжує поширювати атмосферний контент.

Блогерка опублікувала фотографію, на якій зображена з коханим на горі. Подружжя зробило селфі під час катання на лижах. Катерина та Віктор були одягнені в лижні костюмі. Нагадаємо, у грудні Павлік відсвяткував день народження. Реп'яхова подарувала йому костюм за понад 60 тисяч гривень, в якому артист декілька тижнів насолоджувався катанням. Сама ж блогерка позувала поруч із коханим в куртці насиченого малинового кольору та чорних штанах.

Буковель 2022 або батьки Михасика. Цей сезон не такий, як попередні. Я каталася та постійно думала, що в готелі на мене чекає моя маленька та велика любов – мій син. Тепер потрібно по-особливому берегти себе,

– написала Реп'яхова під фото.



Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова в Буковелі / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової



Катерина Реп'яхова в Буковелі / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової

Аудиторія підписників Катерини дуже активна. Вони не залишають публікацію без уваги й висловлюють компліменти парі.

"Щастя вам!"

"Гарні!"

"Батьки Михасика – це так мило. Найкрасивіші та найкрутіші батьки!"

"Дуже гарні!"

"Просто казка".

Після новорічних свят чимало знаменитостей відправилися у відпустки. Здебільшого вони відпочивають у теплих країнах. Хто і де саме – дізнавайтеся за посиланням.