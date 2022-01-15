Українське зіркове подружжя – Настя Каменських та Потап близько тижня відпочивають у Мексиці. Весь час вони приділяють довгоочікуваній відпустці, тому дуже рідко діляться спільними фото.

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Потап відростив бороду в Мексиці

Днями Потап і Настя Каменських поділилися з шанувальниками рідкісними фото з відпочинку. Знаменитості позували у повсякденному вбранні.

Співачка позувала перед камерою у чорних широких штанах та білому топі з декольте з чорним гороховим принтом. Вона доповнила образ сумкою та стриманою зачіскою.

Репер Потап постав у біло-сірих штанах з принтом та фіолетовій футболці. Також чоловік змінив імідж – відростив бороду.


Настя Каменських і Потап / Фото з інстаграму зірки


Настя Каменських і Потап / Фото з інстаграму зірки

Щоправда, фани не оцінили новий зовнішній вигляд продюсера. Потапа розкритикували у коментарях під фото:

  • "Поруч з такою красунею чоловік має бути доглянутим. Невже важко поголитися?";
  • "Старий Хоттабич";
  • "Старенький";
  • "Потап уже сивий";
  • "На діда схожий, нехай бороду збриє";
  • "У мене таке враження, що Потапу вже років 50";
  • "Льошо, побрийся".

Зауважимо, у коментарях є й позитивні коментарі, де прихильники захоплюються парою:

  • "Ваша пара просто супер";
  • "Красиві";
  • "Круто";
  • "Пупсики";
  • "Хороша ви пара!".