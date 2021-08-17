Одинадцятий сезон розважального шоу "Хто зверху?", яке з 24 серпня стартує на Новому каналі, зібрав не лише досвідчених гравців, а й новачків. Один з них – колишній головний холостяк країни Михайло Заливако. За лаштунками проєкту він трохи відхилив завісу своїх соцмереж і розповів про фанатів.

До слова "Казав одне, а робив по-іншому": "Холостяк" Михайло Заливако нарвався на критику фанів

Мені не дуже подобається медійність, яку я зараз маю. Якби можна було мати все, що зараз, але без підписників, то я б обрав такий варіант. Вони потребують уваги, пишуть багато. Відсічі їм, чесно кажучи, не даю. Спілкуюсь із багатьма, відповідаю на їхні запитання,

– розповів Заливако.

Він додав, що старається фотографуватись та розмовляти з людьми, які до нього підходять. Хоч зізнається, що йому часто пишуть беззмістовні повідомлення, але якщо він має час, то відписує людям.

"Наприклад, запитують мою думку щодо дітей, стосунків, поведінки. Мені інколи аж самому цікаво поділитися своєю позицією. Пишуть: "Як виховувати хлопчика?" чи "Як краще вчинити з хлопцем у стосунках – так чи інакше?" – зізнався Михайло.

Подарунків, на диво, Михайлу не дарують.

"Якось мені намалювали картину, але я не забрав її, бо ми були у різних містах", – згадав ексхолостяк.

Зазначимо, що Михайло Заливако у фіналі шоу "Холостяк" 11 сезон обрав Анну Богдан. Такий вибір жорстко розкритикували фанати шоу, віддавши перевагу Юлі "Зайці" Бельченко. Згодом закохані зізнались, чи мають контракт із каналом СТБ та чи є між ними справжні почуття.