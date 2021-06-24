Бізнесмен Михайло Заливако, за особистим життям якого стежить понад 200-тисячна аудиторія, має багато як шанувальників, так і хейтерів. У новому дописі "Холостяк" натякнув, що його аудиторія "перевзувається в повітрі" – спочатку ллє негатив, а тоді змінює думку.
До теми Михайло Заливако і переможниця "Холостяка" політали на повітряній кулі в Туреччині: фото
Натомість він запевнив, що ніколи не зраджує собі й має непохитну позицію.
Якщо мені щось або хтось не подобався, я чітко це говорив і не змінював думку. Я чітко розумію і відчуваю себе, і як мені потім буде з самим собою. Як то кажуть "тримайте марку" до кінця,
– написав Михайло Заливако.
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Реакція мережі
Користувачі інстаграму відреагували на допис десятками коментарів. Якщо одні й далі захоплюються "Холостяком", то інші звинувачують його в нещирості. Фани накинулись на Михайла Заливаку з докорами, пригадавши, як він двічі повертав Юлю "Зайку". На думку більшості, така поведінка чоловіка суперечить його красномовній публікації:
- "На проєкті все було з точністю навпаки. Казав і стверджував одне, а робив по-іншому. Справа ваша, але допис цей тоді до чого?";
- "Вся ваша "чарівність" в тому, що транслюєте ви одне, а по факту всі вчинки кардинально протилежні. За таким індивідуумом просто повчально спостерігати";
- "Міша багато разів змінював свою думку про різні речі";
- "Якщо на початку Міша дуже подобався, то чим довше, тим противніше ставало. Перецілував майже всіх, кожній говорив різні милості. Мені здається, якщо людина твоя, то ти це відчуєш на старті";
- "Вас теж показали на проєкті перевзувачем. Спочатку говорили і показували одне, а в результаті переодяглися в протилежне";
- "Це класно, звичайно, що у вас чітке розуміння з дитинства, але поведінка на шоу та пост-шоу говорить про протилежне";
- "Я дуже часто погоджувалась з кожним твоїм дописом, але цього разу не згодна взагалі".