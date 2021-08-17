Одиннадцатый сезон развлекательного шоу "Хто зверху?", которое с 24 августа стартует на Новом канале, собрал не только опытных игроков, но и новичков. Один из них – бывший главный холостяк страны Михаил Заливако. За кулисами проекта он немного приоткрыл занавес своих соцсетей и рассказал о фанатах.

К слову "Говорил одно, а делал по-другому": "Холостяк" Михаил Заливако нарвался на критику фанатов

Мне не очень нравится медийность, которую я сейчас имею. Если бы можно было иметь все, что сейчас, но без подписчиков, то я бы выбрал такой вариант. Они требуют внимания, пишут много. Отпора им, честно говоря, не даю. Общаюсь со многими, отвечаю на их вопросы,

– рассказал Заливако.

Он добавил, что старается фотографироваться и разговаривать с людьми, которые к нему подходят. Хотя признается, что ему часто пишут бессодержательные сообщения, но если он имеет время, то отписывает людям.

"Например, спрашивают мое мнение относительно детей, отношений, поведения. Мне иногда даже самому интересно поделиться своей позицией. Пишут: "Как воспитывать мальчика?" или "Как лучше поступить с парнем в отношениях – так или иначе?"- признался Михаил.

Подарков, на удивление, Михаилу не дарят.

"Как-то мне нарисовали картину, но я не забрал ее, потому что мы были в разных городах", – вспомнил экс-холостяк.

Отметим, что Михаил Заливако в финале шоу "Холостяк" 11 сезон выбрал Анну Богдан. Такой выбор жестко раскритиковали фанаты шоу, отдав предпочтение Юле "Зайке" Бельченко. Впоследствии влюбленные признались, имеют ли контракт с каналом СТБ и есть ли между ними настоящие чувства.