Намагаються залякати, – Стася Ровінська розповіла про стосунки з мамою-путіністкою Єгоровою
Джерело:"ЖВЛ"
Скандальна телеведуча Сніжана Єгорова підтримує політику Путіна. В той час її донька, Стася Ровінська, разом зі своїми дітьми була вимушена виїхати за кордон через велику війну.
Раніше Стася публічно засуджувала маму та розповідала, що вони понад рік з нею не підтримують зв'язок. Днями жінка зізналася, чи відновила спілкування з Єгоровою.
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Стася Ровінська розповіла про стосунки з мамою
Як виявилось, донька з матір'ю зовсім не спілкуються. Проте Ровінська згадала, що якось Єгорова намагалась залякати її та її дітей, опублікувавши допис зі спільними фото. Втім, така поведінка незрозуміла та неприємна Стасі.
У мене немає з нею жодного спілкування. Мені не цікаво навіть, що в неї відбувається. Мені просто неприємно, коли вона починає втягувати мене. Востаннє, що я десь побачила, якийсь був допис, де фотографії зі мною, і що мене та моїх дітей намагаються залякати,
– розповіла ведуча.
Інтерв'ю зі Стасею Ровінською: дивіться відео онлайн
Що відомо про конфлікт Сніжани Єгорової з донькою: коротко
- Єгорова є палкою прихильницею Путіна, Нацрада навіть внесла її до списку зрадників України.
- Водночас її донька, Стася Ровінська, заявила, що не поділяє думки матері. Після початку повномасштабного вторгнення вона публічно послала мама-рашистку та закликала всіх надсилати скарги на її ютуб-канал.
- Спершу донька намагалася достукатися до мами, однак все даремно. Згодом вона сказала, що Сніжана "більше не людина".