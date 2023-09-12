Раніше Стася публічно засуджувала маму та розповідала, що вони понад рік з нею не підтримують зв'язок. Днями жінка зізналася, чи відновила спілкування з Єгоровою.

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Стася Ровінська розповіла про стосунки з мамою

Як виявилось, донька з матір'ю зовсім не спілкуються. Проте Ровінська згадала, що якось Єгорова намагалась залякати її та її дітей, опублікувавши допис зі спільними фото. Втім, така поведінка незрозуміла та неприємна Стасі.

У мене немає з нею жодного спілкування. Мені не цікаво навіть, що в неї відбувається. Мені просто неприємно, коли вона починає втягувати мене. Востаннє, що я десь побачила, якийсь був допис, де фотографії зі мною, і що мене та моїх дітей намагаються залякати,

– розповіла ведуча.

Інтерв'ю зі Стасею Ровінською: дивіться відео онлайн

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