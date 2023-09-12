Ранее Стася публично осуждала маму и рассказывала, что они больше года с ней не поддерживают связь. На днях она призналась, возобновила ли общение с Егоровой.
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Стася Ровинская рассказала об отношениях с мамой
Как оказалось, дочь с матерью совсем не общаются. Однако Ровинская вспомнила, что однажды Егорова пыталась запугать ее и ее детей, опубликовав пост с общими фото. Такое поведение непонятно и неприятно Стасе.
У меня нет с ней никакого общения. Мне не интересно даже, что у нее происходит. Мне просто неприятно, когда она начинает меня втягивать. В последний раз, я увидела, какой-то пост, где были фотографии со мной, и что меня и моих детей пытаются запугать,
– рассказала ведущая.
Интервью со Стасей Ровинской: смотрите видео онлайн
Что известно о конфликте Снежаны Егоровой с дочерью: коротко
- Егорова является ярой поклонницей Путина, Нацсовет даже внес ее в список предателей Украины.
- В то же время ее дочь, Стася Ровинская, заявила, что не разделяет мнения матери. После начала полномасштабного вторжения она публично послала мама-рашистку и призвала всех присылать жалобы на ее ютуб-канал.
- Сначала дочь пыталась достучаться до мамы, но все напрасно. Она сказала, что Снежана "больше не человек".