Ранее Стася публично осуждала маму и рассказывала, что они больше года с ней не поддерживают связь. На днях она призналась, возобновила ли общение с Егоровой.

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Стася Ровинская рассказала об отношениях с мамой

Как оказалось, дочь с матерью совсем не общаются. Однако Ровинская вспомнила, что однажды Егорова пыталась запугать ее и ее детей, опубликовав пост с общими фото. Такое поведение непонятно и неприятно Стасе.

У меня нет с ней никакого общения. Мне не интересно даже, что у нее происходит. Мне просто неприятно, когда она начинает меня втягивать. В последний раз, я увидела, какой-то пост, где были фотографии со мной, и что меня и моих детей пытаются запугать,

– рассказала ведущая.

Интервью со Стасей Ровинской: смотрите видео онлайн

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