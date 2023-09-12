Українська телеведуча опублікувала в інстаграмі новий допис, у якому розповіла, як відмовитися від лайки. Фреймут поділилася своїми знаннями з етикету.

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Ольга Фреймут наголосила, що під час повітряних тривог у телеграм-каналах вона бачить суцільні матюки від українців.

"І хоч сама володію такою лексикою, застосовую її як ліки, коли, наприклад, на мене по зустрічній хтось їде або виливаю окріп на пальці... Вчені довели, що матюки у побуті вгамовують фізичний біль", – висловилася ведуча.

Фреймут порівняла дітей з собачками

Ольга неочікувано заговорила про дітей, які можуть лаятися. Вона порівняла їх з собачками, а батьків – з господарями.

Якщо ви помітили, що ваші діти підхопили погану мову, час реагувати. Так, діти можуть користуватися лайливим словечком серед однолітків, щоб бути "своїми"... Діти, як собачки, вони відчувають, блефує господар чи справді гнівається,

– написала Фреймут.

Таке порівняння дітей з собачками обурили мережу. Коментатори почали критикувати Ольгу Фреймут. Проте ведуча швидко закрила коментарі до допису.

Але українці продовжують хейтити ведучу в соцмережах. Що пишуть у коментарях до скандалу з Фреймут:

"То дійсно ви писали цей допис? А саме: "діти, як собачки".

"Діти – як собаки"? Вже зовсім мозок про*бала. Якщо твої діти – собаки, то ти точно – с*ка. Вже скільки тобі пояснювали, що твої висери етикету – це як перднути у воду. Гидко".

"Вона зовсім від дійсності відірвана походу. Прилетіло б поряд з її домом, я б подивилася, які вона слова вибирала".

"Щось Ольга сама стала більше схожа на собаку. Та там гавкне, то сям. Ну що в голові у людини, щоб таке сказати? Позорище!"

"Господи Боже. Діти як собачки. Відписуюсь, бо не маю наміру більше читати подібну х*йню".

Та все ж дехто заступився за Ольгу Фреймут. У коментарях вони підтримали зірку:

"Солідарна з Ольгою щодо цього питання. Мати у лексиконі дітей – це неприпустимо! Тобто, мамашки обурюються порівнянню з собакою, а тим часом їх чадо "гне" матюки на майданчику".

"І в чому вона не права? Зараз дійсно розповсюдилася лайка. Треба чистити мову та слідкувати за нею".

"Оля мала на увазі, що маленькі діти сприймають інформацію і матюки набагато швидше і "впитують" в себе як губка".

"Абсолютно згодна з Фреймут. Тільки собаки не винні ні в чому".

"Не подобається вона, але це явно вирвано з контексту".

Фреймут також оскандалилася з лекцією

Наприкінці липня ведуча провела благодійну лекцію на тему "Манери під час війни. Доброта як зброя". Захід відбувся у Львові 24 липня. На ньому Ольга обговорила теми емоцій, ненависті та веселощів під час війни.

Користувачі мережі по-різному сприйняли подію за участю ведучої. Їй дорікнули за те, що зірка жила за кордоном весь час, а через півтора року приїхала "навчати манер". Інші ж вважають, що неетично нав'язувати правила поведінки, якщо кожен громадянин переживає шалений стрес.