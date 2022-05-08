На станції "Хрещатик": Боно та Едж з легендарного гурту U2 виступили для українців у Києві

Учасники культової ірландської групи U2 приїхали в Україну. Лідер колективу Боно та Едж заспівали для українців у метро.

Учасники знаменитого ірландського гурту приїхали до України. Боно та Едж з U2 прибули до Києва, де дали мініконцерт.

Дивіться також Путін зробив помилку, – Лієв Шрайбер розповів про мужність українців в ефірі американського шоу

Боно та Едж з U2 у Києві

Музиканти з'явилися у столичному метро на станції "Хрещатик". Вони заспівали для українців кілька своїх легендарних хітів. Послухати Боно та Еджа з U2 прийшли волонтери, військові та всі ті, хто опинився у підземці. Виступ зірок був справжнім сюрпризом для українських шанувальників.

Згодом до Боно та Еджа приєднався лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

, Тарас Тополя вже відомий хітом 2step, який записав разом з британським музикантом Едом Шираном. Кліп на пісню став не тільки підтримкою українців у важкий час, але й справжньою прем'єрою – за 2 дні після релізу відео переглянули понад 2 мільйони разів.

Боно та Едж виступили для українців: відео

Зауважимо, що гурт U2 підтримував Україну від самого початку повномасштабної війни. 5 березня вони опублікували допис, який присвятили нашому народові.

“Світ спостерігає. Український народ навчає решту світу, як виглядає свобода, як вона відчувається, а головне, як вона діє. Хуліган по сусідству не переможе. Благослови ваші поетичні душі. Ми бережемо вас у наших молитвах", – писали музиканти.

Як світові зірки підтримують Україну