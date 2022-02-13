Справжня, щира: Джамала з піснею "Потайки" у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2022

13 лютого 2022 , 14:31
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Переможниця Євробачення-2016 Джамала виступила у фіналі Нацвідбору в 2022 році. Артистка приголомшила публіку піснею "Потайки".

Джамала принесла Україні перемогу на Євробаченні з піснею "1944", а у 2022 році підтримала фіналістів Нацвідбору ліричним і водночас запальним треком "Потайки". 

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Джамала у Нацвідборі на Євробачення-2022

Артистка на власному досвіді пережила всі ті хвилювання, була на місці кожного з учасників та принесла Україні перемогу на пісенному конкурсі у 2016 році. У 2022 році на сцені Нацвідбору Джамала виконала нову україномовну пісню "Потайки". Співачка, як завжди, була справжньою, щирою перед глядачами. 

Джамала виступила на Нацвідборі на Євробачення-2022: дивіться відео онлайн

 

Зіркові гості у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2022

  • Прямий ефір відкрили тріумфатори Євробачення-2021 – гурт Go_A з піснею SHUM. Солістка Катерина Павленко приголомшила не лише голосом, а й яскравим сценічним образом. Ворони, які були на її сукні, символізують колег по гурту Go_A – тобто вона як королева перебуває в оточенні трьох воронів-чоловіків.
  • Ще одна зіркова суддя Тіна Кароль приготувала для фіналу попурі з чотирьох україномовних пісень. У прямому ефірі вона заспівала в супроводі оркестру.  
Автор: Христина Кобак