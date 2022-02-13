Джамала принесла Україні перемогу на Євробаченні з піснею "1944", а у 2022 році підтримала фіналістів Нацвідбору ліричним і водночас запальним треком "Потайки".
Важливо Самобутня Alina Pash перемогла у Національному відборі-2022
Джамала у Нацвідборі на Євробачення-2022
Артистка на власному досвіді пережила всі ті хвилювання, була на місці кожного з учасників та принесла Україні перемогу на пісенному конкурсі у 2016 році. У 2022 році на сцені Нацвідбору Джамала виконала нову україномовну пісню "Потайки". Співачка, як завжди, була справжньою, щирою перед глядачами.
Джамала виступила на Нацвідборі на Євробачення-2022: дивіться відео онлайн
Зіркові гості у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2022
- Прямий ефір відкрили тріумфатори Євробачення-2021 – гурт Go_A з піснею SHUM. Солістка Катерина Павленко приголомшила не лише голосом, а й яскравим сценічним образом. Ворони, які були на її сукні, символізують колег по гурту Go_A – тобто вона як королева перебуває в оточенні трьох воронів-чоловіків.
- Ще одна зіркова суддя Тіна Кароль приготувала для фіналу попурі з чотирьох україномовних пісень. У прямому ефірі вона заспівала в супроводі оркестру.