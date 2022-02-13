Джамала принесла Україні перемогу на Євробаченні з піснею "1944", а у 2022 році підтримала фіналістів Нацвідбору ліричним і водночас запальним треком "Потайки".

Важливо Самобутня Alina Pash перемогла у Національному відборі-2022

Джамала у Нацвідборі на Євробачення-2022

Артистка на власному досвіді пережила всі ті хвилювання, була на місці кожного з учасників та принесла Україні перемогу на пісенному конкурсі у 2016 році. У 2022 році на сцені Нацвідбору Джамала виконала нову україномовну пісню "Потайки". Співачка, як завжди, була справжньою, щирою перед глядачами.

Джамала виступила на Нацвідборі на Євробачення-2022: дивіться відео онлайн

Зіркові гості у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2022