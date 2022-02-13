Джамала принесла Украине победу на Евровидении с песней "1944", а в 2022 году поддержала финалистов Нацотбора лирическим и одновременно зажигательным треком "Потайки".

Важно Самобытная Alina Pash победила в Национальном отборе-2022

Джамала в Нацотборе на Евровидение-2022

Артистка на собственном опыте пережила все волнения, была на месте каждого из участников и принесла Украине победу на песенном конкурсе в 2016 году. В 2022 году на сцене Нацотбора Джамала исполнила новую украиноязычную песню "Потайки". Певица, как всегда, была настоящей, искренней перед зрителями.

Джамала выступила на Нацотборе на Евровидение-2022: смотрите видео онлайн

Звездные гости в финале Нацотбора на Евровидение-2022