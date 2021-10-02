"Співають всі" 6 випуск: шаманський спів, пародист Дзідзя та ізраїльтянин з душею Сінатри

Боротьба за головний приз шоу "Співають всі!" продовжується, і кількість талановитих вокалістів щоразу збільшується. У новому, шостому випуску проєкту виконавці змогли підняти більшість суддів з крісел, аби ті віддали свої голоси та подарували шанс на участь у фіналі.

Останніми, хто потрапив у фінал шоу "Співають всі!", стали Ескен Зова та гурт LIBERTY. Хто приєднався до "найкращих" у співочому шоу – дізнавайтесь далі.

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Сестри Данілови

, кожен учасник повинен "розкачати" якнайбільше зіркових суддів. Вони віддають свої бали, піднімаючись з крісел й натискаючи червоні кнопки. Кожна кнопка дорівнює одному балу. Той, хто отримує найбільшу кількість балів, одразу потрапляє у фінал "Співають всі!". Між другим і третім місцем відбувається співоча "дуель", у якій треба виконати ще одну пісню та "підняти" якнайбільше суддів. Переможець, якого оберуть у фіналі, отримає грошовий приз у розмірі пів мільйона гривень.

Сестри разом відкрили шостий випуск шоу "Співають всі!" піснею "Плакала" гурту KAZKA. Між ними – 7 років різниці, але дівчатка Олександра та Марія завжди йдуть поруч по життю, навіть на вокальну програму. Вони вразили своїм виконанням аж 99 суддів! Єдиною, хто не оцінив номер дівчат, стала співачка Солоха. Відтак вони одразу зайняли перше місце у трійці лідерів.



Учасниці "Співають всі!" – сестри Данілови / Фото з інстаграму шоу

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Олександр Травніков

Фронтмен гурту "Ланка" вирішив спробувати власні сили у великому шоу та прийшов вразити сотню суддів піснею Dancing Lasha Tumbai Вєрки Сердючки. Позитивна енергетика та запальний танець зуміли підняти з крісел 51 суддю. Його тембр та запальний номер оцінили Іво Бобул та зірка "Лісапетного батальйону". Чоловік розмістився на друге крісло лідерів і чекав виступів наступних виконавців.



Учасник "Співають всі!" – Олександр Травніков / Фото з інстаграму шоу

Ната Трубіна

43-річна музикантка з Києва поділилась історією, що після смерті бабусі почала відчувати себе по-іншому. Вона переконана, що з нею сталось просвітлення і тепер вона може лікувати людей своїм співом. Ната вміє виконувати "ельфійський спів", або ж шаманський, як ще кажуть, тому їй вдалось вразити піснею "Журавлі" гурту The Hardkiss аж 73 суддів! Втім, знайшлось чимало тих, які її засудили: Анастасія Приходько, Макс Гордєєв, які поставили під сумнів її виконання. Але вона зайняла місце у трійці лідерів, посівши друге місце.



Учасниця "Співають всі!" – Ната Трубіна / Фото з інстаграму шоу

Владислав Малентьєв

20-річний хлопець з Донецька зізнався, що завжди був "білою вороною" серед однолітків, оскільки дуже любить творчий процес, вінтаж та ретро-епоху. Виступати перед такою кількістю суддів та на великій сцені йому довелось вперше. На сцені "Співають всі" 6 випуск він виконав проникливу пісню Макса Фадєєва "Танцы на стеклах" та підняв з крісел аж 99 суддів! Співак Євген Літвінкович став єдиним, хто не піднявся з крісла. Незважаючи на це, Владислав зайняв друге місце після сестер Данілових, тому Олександр Травніков із третього крісла змушений був покинути проєкт.



Учасник "Співають всі!" – Владислав Малентьєв / Фото з інстаграму шоу

Ladies Trio

Оля, Іванка і Христина з львівського гурту Ladies Trio встигли об'їздити всю Україну та виступити як бек-вокалістки у багатьох виконавців. Тепер вони вирішили підкорити шоу піснею Тіни Кароль "Вабити" в іншому аранжуванні. Їхній номер зібрав 52 бали від суддів, через що вони змушені були покинути шоу.



Учасниці "Співають всі!" – Ladies Trio / Фото з інстаграму шоу

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Маркіян Назаркевич

26-річний радіоведучий зі Львова зізнається, що найглибшим його захопленням є музика. Йому як диктору цікаво вслухатись в голоси оточуючих, тому вирішив вразити сотню суддів та зіркового гостя проєкту Дзідзя копією його виступу. Він повністю повторив голос артиста та заспівав пісню "Вихідний". Але йому не вистачило набрати велику кількість голосів та "переплюнути" трійку лідерів, оскільки під його номер піднялись 69 суддів. Номер Маркіяна добряче розсварив "сотню", адже деякі артисти не поділили "копіювання" Дзідзя, але Назаркевич все сприйняв як урок і був вдячний за такий досвід.



Учасник "Співають всі!" – Маркіян Назаркевич / Фото з інстаграму шоу

Шломо Нізін

37-річний житель Ізраїля прилетів в Україну, аби продемонструвати свій талант. Чоловік є представником єврейської громади і дотримується суворих правил юдаїзму. Але він давно хотів вийти на велику сцену, оскільки там він наче стає зовсім іншою людиною. Для проєкту він підготував пісню Френка Сінатри I Love You Baby, що стало справжньою несподіванкою для сотні суддів. Чарівний тембр голосу Шломо підкорив 98 суддів, які кілька хвилин аплодували йому стоячи. Але двоє суддів, які не встигли натиснути кнопку наприкінці пісні, попросили дорахувати їхні голоси.

Головна у команді суддів Наталія Могилевська підтвердила, що це справді так було, тому Шломо Нізін отримав 100 балів! Чоловік зайняв перше місце, посунувши сестер Данілових та Владислава Малентьєва на друге і третє місце, а от Ната Трубіна покинула шоу.



Учасник "Співають всі!" – Шломо Нізін / Фото з інстаграму шоу

Анна Ходоровська

27-річна переможниця шоу "Голос країни" у 2013 році прийша на шоу, аби нагадати всім про себе. Киянка зізнається, що у неї є синдром відмінниці, який довго не давав їй знову вийти на сцену. Але у шостому випуску вона зібралась із силами та заспівала пісню однієї із суддей TAYANNA "Фантастична жінка". Анна Ходоровська зібрала 87 голосів і незважаючи на доволі високий результат, вона покинула шоу, оскільки її суперники мали значно вищі бали.



Учасниця "Співають всі!" – Анна Ходоровська / Фото з інстаграму шоу

Ангеліна Моняк

Киянка, яка з перших хвилин підкорила багатьох суддів-чоловіків своєю зовнішністю, переконана, що краси – недостатньо, аби всього добитись. Хоч вона і має музичну освіту та є композитором, але вирішила спробувати свої сили на сцені як виконавиця. Ангеліна останньою виступила на шоу, заспівавши класичну оперну композицію. Їй не вдалось підкорити усю сотню суддів, тому що вона зібрала 75 балів. Тому Ангеліна покинула шоу.



Учасниця "Співають всі!" – Ангеліна Моняк / Фото з інстаграму шоу

Співоча дуель

Згідно з результатами 6 випуску, у фінал проєкту потрапив Шломо Нізін, який отримав максимальні 100 балів. А між учасниками дуету сестер Данілових та Владиславом Малентьєвим відбулася співоча дуель. Талановиті виконавці на цьому етапі "Співають всі!" виконали такі хіти:

сестри Данілови за народну пісню отримали 77 балів;

Владислав Малентьєв з піснею Еда Ширана зібрав 92 бали.

Згідно з результатами голосувань суддів, у фінал з Шломо Нізіном потрапив Владислав Малентьєв.



Учасники співочої дуелі на "Співають всі!" / Фото з інстаграму шоу

"Співають всі!" 6 випуск: дивіться відео онлайн