Згідно з результатами третього випуску у фінал шоу "Співають всі!" зуміли потрапити Катя Северова та Софія Артеменко. Які вокалісти боролись за головні крісла випуску – читайте далі.

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Згідно з правилами шоу, кожен учасник повинен "розкачати" якнайбільше зіркових суддів. Вони мають підійматися з крісел, танцювати й тиснути червоні кнопки. Кожна кнопка дорівнює одному балу. А учасник повинен зібрати якнайбільше балів. Той, хто отримує найбільшу кількість балів, одразу потрапляє у фінал "Співають всі!", а між другим і третім місцем відбувається співоча "дуель". Переможець, якого оберуть у фіналі, отримає грошовий приз у розмірі пів мільйона гривень.

7teens

Підлітковий гурт з Івано-Франківська відкрили 4 випуск шоу "Співають всі!". Шестеро юнаків і солістка Ярина вийшли на сцену та виконали пісню гурту The Hardkiss "Кобра", що стало приємною несподіванкою від Юлії Саніної, яка стала зірковою суддею на один ефір. Після виступу судді подарували молодим виконавцям 98 балів! Це чудовий результат, що дуже розхвилювало усіх учасників.



Учасники "Співають всі!" – гурт 7teens / Фото з інстаграму шоу

Анна Фірагіна

Анна працює співачкою в одному з театрів, тому прийшла на шоу достатньо підготовленою. На сцені жінка виконала проникливу та легендарну пісню Квітки Цісик "Місто спить", отримавши 61 голос за своє виконання. Оцінка була досить неочікуваною, адже учасниця володіє сильним вокалом, але, схоже, він не так вразив суддів, як попередні учасники.



Учасниця "Співають всі!" – Анна Фірагіна / Фото з інстаграму шоу

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Михайло Нікицький

29-річний житель Кривого Рогу народився у звичайній робочій сім'ї, тому з дитинства не мав гадки, що буде вокалістом. Батьки прагнули, аби він вступив у престижний ВНЗ, аби стати архітектором, але його серце "линуло" до музики. Перед сотнею суддів Михайло виконав пісню Макса Барських "Подруга-ночь", яка не надто вразила співаків – вони віддали йому 32 бали.



Учасник "Співають всі!" – Михайло Нікицький / Фото з інстаграму шоу

Маргарита Вікторова

Викладачка вокалу в університеті з Кривого Року, за іронією долі, була колись першим наставником для попереднього учасника Михайла. Але вона теж вирішила спробувати свої сили на "Співають всі!", виконавши оперну композицію Алессандро Сафіни. Маргарита зуміла вразити більшу частину суддів своїм незвичайним голосом, через що з крісел із захопленням піднялись 83 судді. Це дозволило їй сісти на друге крісло після 7teens, відправивши додому Михайла Нікицького.



Учасниця "Співають всі!" – Маргарита Вікторова / Фото з інстаграму шоу

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Dos Machos

Кубинець, який живе у Києві, створив в Україні дует зі своїм другом, який із Венесуелли. На шоу "Співають всі!" він повинен був прийти з товаришем, але той проігнорував його перед самим проєктом. Тому хлопець наважився вийти на сцену сам і заспівати за двох. Він виконав популярну пісню Despasito, яка кілька років тому зірвала усі хіт-паради світу. Втім, його вокал зумів підкорити лише половину суддів – 58 людей, тому він покинув шоу.



Учасник "Співають всі!" – виконавець дуету Dos Machos​ / Фото з інстаграму шоу

Наталія Слаква

35-річна жінка з міста Верхівцеве, що на Дніпропетровщині, вже близько 20 років співає на вулиці та в електропотягах. Все почалось, коли були складні часи у її сім'ї, але вокальна справа їй так сподобалась, що вона продовжує це робити до сьогодні. У 4 випуску "Співають всі!" вона виконала пісню гурту "НеАнгели" – "Роман", чим підняла 100 суддів! Артисти зазначили, що це людина з народу, тому вона знає, що потрібно її слухачам. Такі великі результати означали те, що жінка сіла на перше крісло, посунувши 7teens на друге крісло, а Маргариту Вікторову – на третє. Через що Анна Фірагіна встала з третього крісла і покинула шоу назавжди.



Учасниця "Співають всі!" – виконавиця Наталія Слаква / Фото з інстаграму шоу

Микола Ровенко

26-річний чоловік з Івано-Франківська зізнався, що його коріння походить з давнього козацького роду. Саме це, а також виховання та любов до українського дали йому натхнення нести українське в маси. Микола поділився, що свою першу пісню він написав для свого весілля та присвятив дружині. Тепер він прагне виступати на великій сцені. У 4 випуску перед сотнею суддів він заспівав пісню Олега Винника "Молода вовчиця" та отримав 72 бали. На жаль, результат був недостатнім, тому він покинув шоу.



Учасник "Співають всі!" – Микола Ровенко​ / Фото з інстаграму шоу

Дует "Наяда"

Сестри Діана і Христина давно прагнули потрапити у шоу-бізнес та співати, тому створили дует "Наяда", що означає "Німфи". Дівчата виконали на сцені пісню Тіни Кароль та Юлії Саніної "Вільна", але їм не вдалось потрапити у трійку найкращих 4 випуску, оскільки вони отримали 79 балів. Незважаючи на сексуальні образи, сестри Юлії Войс не змогли завоювати любов усіх суддів.



Учасниці "Співають всі!" – дует "Наяда" / Фото з інстаграму шоу

Михайло Кисельов

17-річний юнак з Одеси за своїми плечима має чималий досвід: він двічі вигравав "Караоке на майдані", брав участь в "Голос. Діти" у команді Тіни Кароль. На сцену "Співають всі!" він прийшов вже підготовленим, тому виконав вкрай складну пісню гурту "Бумбокс" – "Люди". Його вокал виявився напрочуд цікавим, тому судді подарували йому 84 бали – він всього на один бал перескочив Маргариту Вікторову, тому жінка покинула шоу, а він зайняв 3 крісло.



Учасник "Співають всі!" – Михайло Кисельов / Фото з інстаграму шоу

Євген Прудник

Чоловік з Києва колись професійно займався армреслінгом, оскільки з дитинства мріяв бути супергероєм. Та окрім цього він хотів вийти на велику сцену. 33-річний Євген став останнім у 4 випуску шоу, тому зумів закріпити суддівські враження піснею "Я люблю тебя до слёз" Олександра Сірова. На його виконання встали 88 суддів, через що він зміг потрапити на третє місце фіналістів випуску, а юний Михайло повинен був покинути шоу.



Учасник "Співають всі!" – Євген Прудник / Фото з інстаграму шоу

Співоча дуель

Згідно з результатами 4 випуску, фіналістами проєкту стали Наталія Слаква, гурт 7teens та Євген Прудник. Якщо Наталія автоматично потрапила у фінал всього шоу, то між учасниками гурту та Євгеном відбулась обов'язкова дуель. Для цього етапу виконавці заспівали наступні хіти:

7teens – пісню "Зорі" гурту Kalush, отримавши 95 балів !

! Євген Прудник – пісня "Тучи" гурту "Иванушки", він зібрав 25 балів.

Згідно з результатами дуелі, разом зі Слаквою у фінал "Співають всі!" потрапив молодіжний гурт 7teens!



Учасники співочої дуелі на "Співають всі!" / Фото з інстаграму шоу