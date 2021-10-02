Последними, кто попал в финал шоу "Поют все!" стали Ескен Зова и группа "LIBERTY" Кто присоединился к "лучших" в певческом шоу – узнавайте далее.

Интересно "Поют все" 5 выпуск: претенденты на победу и трогательное выступление директора Златы Огневич

Согласно правилам шоу, каждый участник должен "раскачать" как можно больше звездных судей. Они отдают свои баллы, поднимаясь с кресел и нажимая красные кнопки. Каждая кнопка равна одному баллу. Тот, кто получает наибольшее количество баллов, сразу попадает в финал "Поют все!". Между вторым и третьим местом происходит певческая "дуэль", в которой надо исполнить еще одну песню и "поднять" как можно больше судей. Победитель, которого выберут в финале, получит денежный приз в размере пол миллиона гривен.

Сестры Даниловы

Сестры вместе открыли шестой выпуск шоу "Поют все!" песней "Плакала" группы KAZKA. Между ними – 7 лет разницы, но девочки Александра и Мария всегда идут рядом по жизни, даже на вокальную программу. Они поразили своим исполнением аж 99 судей! Единственной, кто не оценил номер девушек, стала певица Солоха. Поэтому они сразу заняли первое место в тройке лидеров.



Участницы "Поют все!" – сестры Даниловы / Фото из инстаграма шоу

Не пропустите "Поют все" 4 выпуск: чем поражала женщина из народа, которая поет в поездах, кубинец и "нимфы"

Александр Травников

Фронтмен группы "Звено" решил попробовать свои силы в большом шоу и пришел поразить сотню судей песней Dancing Lasha Tumbai Верки Сердючки. Позитивная энергетика и зажигательный танец сумели поднять с кресел 51 судью. Его тембр и зажигательный номер оценили Иво Бобул и звезда "Лисапетного батальона". Мужчина разместился на втором кресле лидеров и ждал выступлений следующих исполнителей.



Участник "Поют все!" – Александр Травников / Фото из инстаграма шоу

Ната Трубина

43-летняя музыкант из Киева поделилась историей, что после смерти бабушки начала чувствовать себя по-другому. Она убеждена, что с ней произошло просветление и теперь она может лечить людей своим пением. Ната умеет исполнять "эльфийское пение", или же шаманские, как еще говорят, поэтому ей удалось поразить песней "Журавли" группы The Hardkiss аж 73 судьи! Впрочем, нашлось немало тех, которые ее осудили: Анастасия Приходько, Макс Гордеев, которые поставили под сомнение ее выполнения. Но она заняла место в тройке лидеров, заняв второе место.



Участница "Поют все!" – Ната Трубина / Фото из инстаграма шоу

Владислав Малентьев

20-летний парень из Донецка признался, что всегда был "белой вороной" среди сверстников, поскольку очень любит творческий процесс, винтаж и ретро-эпоху. Выступать перед таким количеством судей и на большой сцене ему пришлось впервые. На сцене "Поют все" в 6 выпуске он исполнил проникновенную песню Макса Фадеева "Танцы на стеклах" и поднял с кресел аж 99 судей! Певец Евгений Литвинкович стал единственным, кто не поднялся с кресла. Несмотря не это, Владислав занял второе место после сестер Даниловых, поэтому Александр Травников с третьего кресла вынужден был покинуть проект.



Участник "Поют все!" – Владислав Малентьев / Фото из инстаграма шоу

Ladies Trio

Оля, Иванка и Кристина из львовской группы Ladies Trio успели объездить всю Украину и выступить как бэк-вокалистки у многих исполнителей. Теперь они решили покорить шоу песней Тины Кароль "Манить" в другой аранжировке. Их номер собрал 52 балла от судей, из-за чего они вынуждены были покинуть шоу.



"Поют все!" – Ladies Trio / Фото из инстаграма шоу

Обратите внимание "Поют все" 3 выпуск: потрясающий кавер на песню Go_A и конфликты между судьями

Маркиян Назаркевич

26-летний радиоведущий со Львова признается, что самым глубоким увлечением является музыка. Ему как диктору интересно вслушаться в голоса окружающих, поэтому решил поразить сотню судей и звездного гостя проекта Дзидзьо копией его выступления. Он полностью повторил голос артиста и спел песню "Выходной". Но ему не хватило набрать большое количество голосов и "переплюнуть" тройку лидеров, поскольку встали 69 судей. Номер Маркияна изрядно стравил судей, ведь некоторым артистам не понравилось "копирование" Дзидзьо, но Назаркевич все воспринял как урок и был благодарен за такой опыт.



Участник "Поют все!" – Маркиян Назаркевич / Фото из инстаграма шоу

Шломо Низин

37-летний житель Израиля прилетел в Украину, чтобы продемонстрировать свой талант. Мужчина является представителем еврейской общины и придерживается строгих правил иудаизма. Но он давно хотел выйти на большую сцену, поскольку там он как будто становится совсем другим человеком. Для проекта он подготовил песню Фрэнка Синатры I Love You Baby, что стало настоящей неожиданностью для сотни судей. Волшебный тембр голоса Шломо покорил 98 судей, которые несколько минут аплодировали ему стоя. Но двое судей, которые не успели нажать кнопку в конце песни, попросили досчитать их голоса.

Главная в команде судей Наталья Могилевская подтвердила, что это действительно так было, поэтому Шломо Низин получил 100 баллов! Мужчина занял первое место, подвинув сестер Даниловых и Владислава Малентьева на второе и третье место, а вот Ната Трубина покинула шоу.



Участник "Поют все!" – Шломо Низин / Фото из инстаграма шоу

Анна Ходоровская

27-летняя победительница шоу "Голос страны" в 2013 году пришла на шоу, чтобы напомнить всем о себе. Киевлянка признается, что у нее есть синдром отличницы, который долго не давал ей снова выйти на сцену. Но в шестом выпуске она собралась с силами и спела песню одной из судей TAYANNA "Фантастична жінка". Анна Ходоровская собрала 87 голосов и несмотря на довольно высокий результат, она покинула шоу, поскольку ее соперники имеют значительно более высокие баллы.



Участница "Поют все!" – Анна Ходоровская / Фото из инстаграма шоу

Ангелина Моняк

Киевлянка, которая с первых минут покорила многих судей-мужчин своей внешностью, уверена, что красоты – недостаточно, чтобы всего добиться. Хоть у нее есть музыкальное образование и она является композитором, но решила попробовать свои силы на сцене как исполнительница. Ангелина последней выступила на шоу, спев классическую оперную композицию. Ей не удалось покорить всю сотню судей, потому что она собрала 75 баллов. Поэтому Ангелина покинула шоу.



Участница "Поют все!" Ангелина Моняк / Фото из инстаграма шоу

Певческая дуэль

Согласно результатам 6 выпуска, в финал проекта попал Шломо низин, Нолучивший максимальные 100 баллов. А между участниками дуэта сестрами Даниловыми и Владиславом Малентьевым состоялась певческая дуэль. Талантливые исполнители на этом этапе "Поют все!" исполнили такие хиты:

сестры Даниловы за народную песню получили 77 баллов;

Владислав Малентьев с песней Эда Ширана собрал 92 балла.

Согласно результатам голосований судей, в финал со Шломо Низином попал Владислав Малентьев.



Участники певческой дуэли на "Поют все!" / Фото из инстаграма шоу

"Поют все!"6 выпуск: смотрите видео онлайн