Співаємо кожного Різдва, – Божики розповіли про улюблену сімейну колядку

Перед різдвяними святами журналісти 24 каналу побували в гостях у скрипаля Олександра Божика та його дружини Юлії. Подружжя поділилося, що щороку на Різдво співає колядку "Бог ся рождає".

Різдво – особливий, магічний час, коли в різних куточках країни лунають красиві колядки, сім'ї збираються за одним столом і насолоджуються часом разом. У сім'ї Божиків обожнюють колядувати.

Повна розмова тут Про дзвінки з Росії, стосунки на карантині і скрипку: інтерв'ю з Олександром Божиком і дружиною

Улюблена колядка Божиків

Юлія Божик зізналася, що в їхній сім'ї дуже люблять колядувати і найулюбленішою колядкою всіх друзів є "Бог ся рождає". Тому з року в рік Божики співають саме її.

Пам'ятаю, коли ще був малим, бігав по району, де жив у Львові, заходив у кожну хату, щоб заробити трохи грошей. "Бог ся рождає" я знав найкраще, тому колядував її. Часто ще брав з собою скрипку, а з нею й слів не треба знати,

– пригадав Олександр.

Текст колядки "Бог ся рождає":

Бог ся рождає, хто ж Го може знати!

Ісус Му ім'я, Марія Му Мати!



Тут Ангели чудяться,

Рожденного бояться,

А віл стоїть, трясеться,

Осел смутно пасеться.

Пастиріє клячуть,

В плоти Бога бачуть,

Тут же, тут же,

Тут же, тут же, тут!



Марія Му Мати прекрасно співає,

І хор Ангельський їй допомагає!



Йосиф старенький колише Дитятко:

– Люляй же, люляй, мале Отрочатко!



Три славні царі к вертепу приходять,

Ладан і смирну, золото приносять.



А пастиріє к Ньому прибігають,

І яко Царя своєго вітають.



І ми днесь вірно к Ньому прибігаймо,

Рожденну Богу хвалу, честь віддаймо.

Розмова з Юлею та Олександром Божиками записана в рамках проєкту "Інтерв'ю24"

"Було б добре навіть з Юлею так поколядувати, але рояль з собою не понесемо (сміється). А скрипку можна, це класно. Можливо, цього року ця традиція продовжиться і ми підемо до всіх похресників зі скрипкою та гарними колядками", – додав Божик.

Спеціально для різдвяного проєкту "Свята ніч з зірками" Юлія та Олександр поділилася ексклюзивним сімейним рецептом страви до столу на Святвечір – тушкованої капусти з квасолею. Рецепт дізнавайтеся за посиланням

Інтерв'ю з Юлею та Олександром Божиками у відеоформаті: дивіться відео онлайн